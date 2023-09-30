УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

РФ ударила по важному объекту в Украине: названы цели атак вражеских дронов

Алексей Тесля
30 сентября 2023, 12:46 обновлено 30 сентября, 12:46
Россияне продолжают искать объекты критической инфраструктуры в Украине.
Дроны-камикадзе, Наталья Гуменюк
РФ била по Украине дронами-камикадзе, рассказала Наталья Гуменюк / Telegram, скрин

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности удара российских оккупантов по югу Украины беспилотниками типа "Шахед".

"Беспилотники были снова направлены на Юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины", - рассказала она в эфире информационного телемарафона.

Несмотря на то, что до сих пор устанавливаются последствия атаки РФ, однако уже ясно, что она была достаточно мощной.

видео дня

Гуменюк также подчеркнула, что приоритетом врага все еще остается Подунавье, а именно припортовая инфраструктура. Россияне продолжают искать объекты критической и другой важной инфраструктуры, поражение которых может оказать существенное влияние в том числе на экономику регионов.

"К сожалению, произошло попадание в один из объектов инфраструктуры в Винницкой области, но пожар уже ликвидирован. И эвакуация, которая проводилась для безопасности людей, не была критической", - добавила спикер Сил обороны юга Украины.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА. Вражеские ударные дроны были направлены преимущественно по южным регионам.

Напомним, ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война России и Украины Наталья Гуменюк
Реклама

Главное за день

"Было интересное совещание": Буданов рассказал детали планов РФ по захвату Харькова

"Было интересное совещание": Буданов рассказал детали планов РФ по захвату Харькова

11:49 Украина
Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра – Зеленский

Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра – Зеленский

11:42 Украина
Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

10:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:15

Субсидии поменяются с 1 октября: но есть один нюанс

11:49

"Было интересное совещание": Буданов рассказал детали планов РФ по захвату ХарьковаВидео

11:42

Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра – Зеленский

11:40

Режиссер-воин Сеитаблаев сделал предложение молодой возлюбленной

11:14

Кайли Дженнер наконец-то официально сменила имя своего сына

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
11:01

Полтора года скрывались в оккупации: ВМС и ГУР сумели спасти двух десантников

10:45

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

10:14

Именины 1 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:11

"Понимаю, что это не моя заслуга": Харчишин рассказал, почему его сын пошел служить в ВСУ

Реклама
09:57

В Украине вырастет "минималка": в Кабмине назвали сумму и сроки

09:33

Пенсии в Украине в 2024-м масштабно пересчитают по-новому: сколько получат пенсионеры

09:02

Витовская объяснила, почему украинские актеры за мизерные деньги снимались у россиян

08:45

Грузинский ресторан отдыхает: рецепт ленивых хачапури на сковороде от Эктора за рекордные 15 минут

08:45

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и захватили высоту - ISW

08:12

Украину используют как большой рекламный роликмнение

07:41

Ночью РФ атаковала Винницкую область: есть "прилет" в объект инфраструктуры

06:22

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: какая главная проблема для наших ПВОмнение

05:30

В чем пойти на свидание: простые советы, которые подарят приятную встречу

04:45

Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл "огненный" сценарий

03:41

Гороскоп на октябрь 2023 для Дев: романтика, повышение на работе и путешествиеВидео

Реклама
02:10

"Этот прогноз сбудется": Огрызко ответил, закончится ли война в следующем годуВидео

01:35

Военно-морской эксперт спрогнозировал, когда начнется освобождение Крыма

29 сентября, пятница
23:50

В РФ заговорили о войне до 2025 года: Яковенко рассказал, что задумал Путин

22:53

Совершал потрясающие разведывательные рейды: на Донетчине погиб храбрый воин

22:42

Иран может вооружить РФ гиперзвуковыми ракетами: Данилов предупредил об угрозе

22:01

Гороскоп на октябрь 2023 для Весов: любовь на расстоянии и возврат налоговВидео

21:54

Путин награждал в Кремле: "героя РФ" повязали за убийство девушки в Луганске

21:32

Это самая ходовая закуска, которую сметают со стола за 2 минуты: рецепт изумительного блюда

21:23

"Сегодня не осень 2022-го года": Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ

21:21

Сильнейшая магнитная буря ворвется в Украину: стала известна опасная дата

20:43

"Все закончится после одного события": астролог назвала решающий месяц окончания войны в Украине

20:16

Виталий Портников. Путин нашел нового ПригожинаВидеоблоги

20:15

Украина вступит в Евросоюз до 2030 года - посол ЕС

20:09

В РФ испугались взрывов на Брянщине и заявили об "украинской ДРГ"

19:53

ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведке назвали направление

19:31

Туман и дождь: где погода будет худшей в последний день сентября

19:12

Путин и Кадыров устроили спектакльмнение

18:47

В разгар войны с Украиной: Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек

18:43

Кличко созывает внеочередную военную сессию по вопросам выделения дополнительной помощи защитникам

18:32

"Черноморский флот РФ - курица без головы": назван город, куда РФ перебросит корабли

Реклама
18:31

Как правильно – "суднО" или "сУдно": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

17:58

Значение имени Анна: узнай его тайну, судьбу и происхождение

17:46

Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

17:10

"Энергоатом" отказался от ремонта энергоблока, потому что "Укрэнергомашины" предложили низкую цену – нардеп

16:59

Что нужно сделать с тапками 30 сентября: приметы и запреты дня

16:56

Что приносит в дом азалия: какое дивное влияние на человека может оказать цветок

16:55

Как быстро убрать синяк: несложные способы помогут справиться с неприятностью

16:54

Не нужно все усложнять: звезда "Холостячки" Мишина рассказала, как сбросила 12 кг

16:54

Развал России: экс-глава МИД назвал регион РФ, который "отвалится" первымВидео

16:36

"Вынесем Крымский мост ракетами ATACMS": эксперт об ударе по "гордости Путина"

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять