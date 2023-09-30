РФ ударила по важному объекту в Украине: названы цели атак вражеских дронов

Россияне продолжают искать объекты критической инфраструктуры в Украине.

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РФ била по Украине дронами-камикадзе, рассказала Наталья Гуменюк / Telegram, скрин

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности удара российских оккупантов по югу Украины беспилотниками типа "Шахед".

"Беспилотники были снова направлены на Юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины", - рассказала она в эфире информационного телемарафона.

Несмотря на то, что до сих пор устанавливаются последствия атаки РФ, однако уже ясно, что она была достаточно мощной.

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Гуменюк также подчеркнула, что приоритетом врага все еще остается Подунавье, а именно припортовая инфраструктура. Россияне продолжают искать объекты критической и другой важной инфраструктуры, поражение которых может оказать существенное влияние в том числе на экономику регионов.

"К сожалению, произошло попадание в один из объектов инфраструктуры в Винницкой области, но пожар уже ликвидирован. И эвакуация, которая проводилась для безопасности людей, не была критической", - добавила спикер Сил обороны юга Украины.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА. Вражеские ударные дроны были направлены преимущественно по южным регионам.

Напомним, ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

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