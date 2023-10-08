УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

Алексей Тесля
8 октября 2023, 23:50 обновлено 8 октября, 23:50
Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил Юрий Игнат.
ЗРК Патриот, Игнат
Юрий Игнат спрогнозировал цели вражеских ударов / Коллаж: Главред, фото: defense.gov/John Hamilton, скриншот YouTube

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, по каким объектам российские оккупанты могут бить в зимний период.

По его словам, силы ПВО Украины зимой будут усиливать те же направления, которые и были в прошлом году. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетически-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры", - пояснил представитель ВС.

видео дня

Вместе с тем он предупредил о том, что существует целый перечень объектов, которые потенциально враг, возможно, захочет поразить.

"Так же уже стоит вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", - напомнил украинский офицер.

Он также пояснил, что Украине до сих пор не хватает систем защиты, поэтому приходится брать на вооружение все то, чем можно поразить воздушные цели.

В то же время Игнат добавил, что ПВО ВСУ будут пытаться максимально сбивать все, чем бьет по Украине РФ.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины. Агрессор Россия все чаще использует баллистические и сверхзвуковые ракеты против Украины, крылатые стали использовать меньше, сказала Наталья Гуменюк.

Министр энергетики Герман Галущенко ранее призвал украинцев покупать генераторы. По словам министра, людям нужны такие приборы, чтобы поддерживать работу автономных устройств, которым нужна электроэнергия. Украина постарается сделать все, чтобы генераторы не пригодились.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война России и Украины ракетный удар Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:50 Украина
В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

23:27 Мир
"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

22:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:50

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:27

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

22:43

"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

22:37

Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

21:45

ВСУ нацелились на освобождение крупных городов: генерал-разведчик раскрыл сценарий

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
21:27

Голос країни-13 - 6 выпуск: итоги второй части вокальных баттловВидео

21:25

Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонезаВидео

21:05

По кошельку не ударят: мастер показал 3 бюджетных материала для утепления деревянных окон за 5 минут

21:03

Плыли на лодках под обстрелом: ГУРовцы трижды пытались освободить Энергодар - Буданов

Реклама
20:58

Это еще не новая мировая война, но ее прелюдиямнение

20:32

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

20:31

Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

19:56

Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

19:25

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:19

София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

19:15

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:03

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушкиВидео

18:32

У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

17:44

В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

17:43

Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумалиВидео

Реклама
17:41

"РФ будет давить": враг готовит наступление на крупный город Украины – Свитан

17:13

Найдите все за 1 минуту: необычный японский тест на старение мозга

16:50

Уничтожили 25 танков РФ: рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага

16:42

Умерла Нина Матвиенко - где и когда состоится прощание с легендой

16:03

"Непревзойденный магический голос": Зеленский отреагировал на смерть Матвиенко

15:54

В сети публикуют кадры с якобы избиением мобилизованных: омбудсмен начал проверкуВидео

15:49

"Пока не понимаю, что делать": известная украинская певица застряла в Израиле

15:39

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации

15:35

"РФ пойдет в большое наступление зимой": политолог о последствиях, если США уменьшат помощь

15:31

Что съесть 9 октября, чтобы быть здоровым круглый год: приметы дня

15:01

В Израиле погибли двое украинок, тела перевезут в Украину – СМИ

14:47

РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины – ВСУ

14:26

У вас самые зоркие в мире глаза, если вы сможете заметить спрятавшегося на фотографии оленя

14:24

Живущий в Израиле Андрей Макаревич впервые вышел на связь

14:00

Четырем знакам зодиака не повезет в октябре: гороскоп от Влада Росса

13:59

КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в РФ: что могут везти

13:08

Будет цвести целый сезон и не опадут: садоводы рассказали правила осенней посадки гортензии

13:02

Крупнейший за 50 лет провал: в США "шокированы" нападением на Израиль – Bloomberg

13:01

Счастливчики октября 2023 года: астролог рассказал, что ждет 4 знака зодиакаВидео

12:30

Это дешевое средство для зубов за 300 грн быстро удалит плесень в вашей ванной

Реклама
12:08

"Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по ЛивануВидео

11:41

Лунный день 9 октября 2023: Месяц предвещает тревожные сны и смелые стрижки

11:37

Ударят заморозки -5 градусов: погода в Украине на неделю

11:27

Контрнаступление ВСУ: защитники "связали" силы оккупантов под Угледаром

11:24

Абсолютно все просят рецепт этих бутербродов: безумный рецепт закуски за 5 минут

11:22

Угроза ударов России зимой: в ВСУ назвали объекты, которые будет защищать ПВО

11:09

Умерла легенда украинской сцены Нина МатвиенкоВидео

10:47

День ангела 9 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

10:41

"Сделаем все, чтобы вам не пригодились": украинцев призвали покупать генераторы

10:31

Боятся потерять фланг: оккупанты перебрасывают резервы к северу от Бахмута – ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять