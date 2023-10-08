РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат спрогнозировал цели вражеских ударов / Коллаж: Главред, фото: defense.gov/John Hamilton, скриншот YouTube

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, по каким объектам российские оккупанты могут бить в зимний период.

По его словам, силы ПВО Украины зимой будут усиливать те же направления, которые и были в прошлом году. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетически-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры", - пояснил представитель ВС.

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Вместе с тем он предупредил о том, что существует целый перечень объектов, которые потенциально враг, возможно, захочет поразить.

"Так же уже стоит вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", - напомнил украинский офицер.

Он также пояснил, что Украине до сих пор не хватает систем защиты, поэтому приходится брать на вооружение все то, чем можно поразить воздушные цели.

В то же время Игнат добавил, что ПВО ВСУ будут пытаться максимально сбивать все, чем бьет по Украине РФ.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины. Агрессор Россия все чаще использует баллистические и сверхзвуковые ракеты против Украины, крылатые стали использовать меньше, сказала Наталья Гуменюк.

Министр энергетики Герман Галущенко ранее призвал украинцев покупать генераторы. По словам министра, людям нужны такие приборы, чтобы поддерживать работу автономных устройств, которым нужна электроэнергия. Украина постарается сделать все, чтобы генераторы не пригодились.

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