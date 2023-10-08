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РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины – ВСУ

Андрей Ганчук
8 октября 2023, 14:47 обновлено 8 октября, 14:52
Агрессор Россия все чаще использует баллистические и сверхзвуковые ракеты против Украины, крылатые стали использовать меньше, сказала Наталья Гуменюк.
Кинжал, российские ракеты
Россия, как и в прошлом году, может прибегнуть к энергетическому террору Украины - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Страна-оккупант Россия накапливает ракеты Х-101, Х-55 и Х-555 и может их использовать для массированных ударов по Украине во время отопительного сезона. Москва способна снова начать энергетический террор государства, как было в прошлом году в осенне-зимний период. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как сообщает 24 канал, она рассказала о том, что враг для нанесения ударов по Украине все чаще использует баллистические и сверхзвуковые ракеты, а крылатые стал применять реже.

По словам представителя южной группировки ВСУ, оккупанты накапливают крылатые ракеты, которые могут быть использованы в ходе отопительного сезона.

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"Ракеты Х-101, Х-555, Х-55 они могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона", - отметила Гуменюк.

Как утверждает спикер ОК Юг, не исключено, что россияне попытаются повторить прошлогодний энергетический террор.

"Россия снова может прибегнуть к энергетическому террору Украины", - сказала представитель южных войск.

Также она добавила, что в данный момент агрессор Россия использует конкретно баллистические и сверхзвуковые ракеты, чтобы устраивать "атмосферу победы" на фронте в условиях, когда таких "побед" нет.

"Сейчас для поддержания эффекта своего постоянного присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения, они могут применять точечные ракетные удары с выпуском баллистики, сверхзвуковых ракет, чтобы демонстрировать, что они еще не проиграли", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Что может ждать Украину зимой

Зимой будет много атак России ракетами и дронами, прогнозирует президент Украины Владимир Зеленский. Как полагает гарант, российские оккупанты будут применять и иранские дроны. Украина нуждается в дополнительной защите.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат полагает, что осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное количество иранских беспилотников Shahed. Спикер ВС напомнил, что в сентябре враг применил 500 дронов, а за прошлый отопительный сезон задействовал больше 1000 БПЛА.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев покупать генераторы. По словам министра, людям нужны такие приборы, чтобы поддерживать работу автономных устройств, которым нужна электроэнергия. Украина постарается сделать все, чтобы генераторы не пригодились.

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