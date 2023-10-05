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Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

Андрей Ганчук
5 октября 2023, 14:32 обновлено 5 октября, 14:36
Украина нуждается в защите, зимой оккупанты страны-агрессора России будут атаковать страну разными видами вооружений, сказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский, Миг с Кинжалом
Зимой у нас будет много атак России с разных сторон - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Этой зимой Украина ожидает большого количества атак со стороны агрессора России. Оккупанты будут применять различные типы вооружений, в том числе и иранские дроны. Украинское государство нуждается в защите. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в ходе своего визита в Испанию он сказал о том, что зимой Украину ожидает множество российских атак с воздуха.

"Важно, чтобы Украина имела защиту на зиму, потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разных видов российских ракет, включая иранские дроны", - отметил гарант.

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Также он добавил, что нужно сохранить единство в Европе, поскольку Россия будет проводить кампании по дезинформации.

"И я говорю не только о странах ЕС, во всей Европе. Я думаю, что это самая большая проблема, потому что Россия будет атаковать посредством информационной дезинформации, посредством фейков", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что ждет Украину зимой

Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, идет подготовка к максимально непростому периоду.

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой, считает председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский. Как полагает эксперт, оккупанты попытаются устроить трехдневное отсутствие электроэнергии, однако апокалипсиса не будет.

Киев и Одесса – в зоне риска этой зимой, предположил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, в городах возможны проблемы со светом и отоплением.

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Владимир Зеленский война России и Украины
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