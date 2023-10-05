Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

Этой зимой Украина ожидает большого количества атак со стороны агрессора России. Оккупанты будут применять различные типы вооружений, в том числе и иранские дроны. Украинское государство нуждается в защите. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в ходе своего визита в Испанию он сказал о том, что зимой Украину ожидает множество российских атак с воздуха.
"Важно, чтобы Украина имела защиту на зиму, потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разных видов российских ракет, включая иранские дроны", - отметил гарант.видео дня
Также он добавил, что нужно сохранить единство в Европе, поскольку Россия будет проводить кампании по дезинформации.
"И я говорю не только о странах ЕС, во всей Европе. Я думаю, что это самая большая проблема, потому что Россия будет атаковать посредством информационной дезинформации, посредством фейков", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Что ждет Украину зимой
Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, идет подготовка к максимально непростому периоду.
Украине грозит длительный блэкаут этой зимой, считает председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский. Как полагает эксперт, оккупанты попытаются устроить трехдневное отсутствие электроэнергии, однако апокалипсиса не будет.
Киев и Одесса – в зоне риска этой зимой, предположил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, в городах возможны проблемы со светом и отоплением.
Другие новости:
- "Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе
- России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны – Киричевский
- Украине попытаются навязать заморозку войны в обмен на интеграцию в ЕС - Кулик