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Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed – Игнат

Андрей Ганчук
8 октября 2023, 09:38 обновлено 8 октября, 09:42
Страна-оккупант Россия только за сентябрь применила против Украины более 500 беспилотных летательных аппаратов, сказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат, дроны Шахед
В прошлый отопительный сезон оккупанты применили против Украины более 1000 БПЛА - Игнат / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, соцсети

Агрессор Россия осенью и зимой может применить рекордное количество иранских беспилотников Shahed против Украины. Только за сентябрь оккупанты нанесли удары, применив более 500 БПЛА. За 6 месяцев прошлого отопительного сезона враг задействовал более 1000 беспилотников. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что этой осенью и зимой ожидается усиленное применение российскими оккупантами БПЛА Shahed против Украины.

"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень/зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов Шахед", - считает Игнат.

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Представитель ВС ВСУ напомнил, что лишь за прошлый месяц РФ использовала против Украины более 500 беспилотников.

"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул Юрий Игнат.

Что ждет Украину зимой – прогнозы

Зима в Украине будет сложной из-за безумия Путина, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По словам чиновника, государство уже готовится к максимально непростому периоду.

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой, предполагает глава правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский. Как полагает эксперт, Россия попытается сделать так, чтобы в Украине три дня не было света. Впрочем, "апокалипсис" не состоится.

Киев и Одесса окажутся в зоне риска этой зимой, прогнозирует директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, эти и другие города могут столкнуться с проблемами со отоплением и электроэнергией.

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БПЛА ВСУ Иран Воздушные Силы война России и Украины Юрий Игнат
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