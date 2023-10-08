Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed – Игнат

Страна-оккупант Россия только за сентябрь применила против Украины более 500 беспилотных летательных аппаратов, сказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

https://glavred.info/ukraine/osenyu-i-zimoy-voyska-rf-mogut-primenit-rekordnoe-chislo-bpla-shahed-ignat-10506502.html Ссылка скопирована

В прошлый отопительный сезон оккупанты применили против Украины более 1000 БПЛА - Игнат / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, соцсети

Агрессор Россия осенью и зимой может применить рекордное количество иранских беспилотников Shahed против Украины. Только за сентябрь оккупанты нанесли удары, применив более 500 БПЛА. За 6 месяцев прошлого отопительного сезона враг задействовал более 1000 беспилотников. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что этой осенью и зимой ожидается усиленное применение российскими оккупантами БПЛА Shahed против Украины.

"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень/зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов Шахед", - считает Игнат. видео дня

Представитель ВС ВСУ напомнил, что лишь за прошлый месяц РФ использовала против Украины более 500 беспилотников.

"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул Юрий Игнат.

Что ждет Украину зимой – прогнозы

Зима в Украине будет сложной из-за безумия Путина, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По словам чиновника, государство уже готовится к максимально непростому периоду.

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой, предполагает глава правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский. Как полагает эксперт, Россия попытается сделать так, чтобы в Украине три дня не было света. Впрочем, "апокалипсис" не состоится.

Киев и Одесса окажутся в зоне риска этой зимой, прогнозирует директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, эти и другие города могут столкнуться с проблемами со отоплением и электроэнергией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.