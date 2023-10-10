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Сотни БПЛА и ракет: украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ

Алексей Тесля
10 октября 2023, 12:54 обновлено 10 октября, 13:00
Константин Криволап не исключает, что РФ будет бить по Украине сразу из нескольких точек.
дроны
РФ готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

Готовясь к срыву отопительного сезона в Украине, россияне пытаются увеличить запасы иранских дронов-камикадзе типа Shahed, заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

Он говорит о том, что Москва хочет выйти на показатель в 500 дронов месяц, а добывать их Москва планирует тремя путями – непосредственно закупая у Ирана, производя в Татарстане и за счет узловой сборки с российскими и иранскими комплектующими. Такое предположение он высказал в комментарии РБК-Украина.

Эксперт не исключает, что РФ будет запускать дроны по Украине из четырех точек – Чауда, Приморск-Ахтарск, курский аэродром, и еще одной дополнительной точки.

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"Будут пытаться запускать их большими количествами с разными интервалами, чтобы максимально путать наше ПВО", – отмечает Криволап.

Он уточнил, что оккупанты модернизировали Shahed – их оборудовали спутниковыми телефонами. Это позволяет отслеживают весь путь беспилотника и место, где его сбили – перед ударом ПВО телефон успевает передать координаты.

Кроме того, отмечается, что оккупанты РФ будут стремиться перепрофилировать свои баллистические ракеты для ударов по Украине и наращивать их число. При этом не исключен вариант закупки новых баллистических ракет у Ирана.

Если Иран передаст России свои ракеты, вряд ли они будут их использовать как средство поражения инфраструктуры, отмечает Криволап. Скорее, с их помощью оккупанты будут заниматься террором городов и создавать "информационный шум" для операторов РЛС.

В свою очередь спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты и если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность.

"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективные и точные, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучшие, но они не лучше, чем Искандер, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", – добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Массированные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ может бить новыми дронами-камикадзе. Пока рано утверждать, что Россия точно получит новую иранскую разработку, считает Иван Киричевский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ бьет по Украине модернизированными дронами. Враг совершенствует дроны Shahed, используя композитные материалы, пояснил Юрий Игнат.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

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