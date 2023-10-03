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РФ может бить новыми дронами-камикадзе: украинцев предупредили об опасности

Алексей Тесля
3 октября 2023, 17:54 обновлено 3 октября, 18:00
Пока рано утверждать, что Россия точно получит новую иранскую разработку, считает Иван Киричевский.
Киричевский
Иван Киричевский оценил новые иранские дроны / Коллаж: Главред, Фото: Facebook И.Киричевского, defence-ua.com

Иран доводит до ума новую версию ударного дрона-камикадзе Shahed-136 с турбореактивным двигателем, заявил военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

"Возможно, там даже еще нет достаточного количества этого типа дронов-камикадзе, чтобы обеспечить ими двух главных заказчиков – вооруженные силы Исламской Республики Иран и Корпус стражей исламской революции – по сути два автономных вооруженных формирования, которые в первую очередь получают продукцию", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что пока рано утверждать, что Россия точно получит новую иранскую разработку, а также сложно говорить о том, насколько станет сложнее сбивать новые иранские дроны-камикадзе.

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"Потому что неизвестна даже скорость полета-будут ли они достигать скорости полета классических крылатых ракет, то есть ориентировочно 700-900 км/ч", - говорит он.

По мнению военного эксперта, для ликвидации новых дронов могут понадобиться переносные зенитно-ракетные комплексы.

"Но если вдруг окажется, что у этих летательных аппаратов скорость будет радикально меньшей, и как минимум хотя бы зенитными артиллерийскими установками они будут сбиваться, то это будет совсем другое дело", - не исключил он.

В то же время собеседник уверен в том, что говорить о том, что реактивный Shahed-136 будет абсолютным оружием, пока рано.

"Тем более, что из того пропагандистского ролика мы можем мы можем увидеть, что у Ирана есть такая разработка, но мы не знаем, вышла ли она из стадии исследовательской и переходит в серийную, или они просто продолжат отрабатывать опытную версию этого Shahed", - добавил Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Ранее сообщалось, что РФ массированно била по Украине дронами. Враг осуществил дроновую атаку смешанного типа, рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовит массированные удары. Украине необходимо получать средства ПВО пропорционально росту атак РФ, говорит Юрий Игнат.

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