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Есть прилеты и разрушения: РФ массированно била по Украине, названы цели ударов

Алексей Тесля
1 октября 2023, 08:40 обновлено 1 октября, 08:46
Враг осуществил дроновую атаку смешанного типа, рассказала Наталья Гуменюк.
Дроны
РФ била по Украине дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Пресс-офицер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки российских оккупантов в ночь на 1 октября.

На юге Украины было уничтожено не менее 15 "Шахедов", из них 14 в Одесской области и один на Николаевщине. Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона "Единые новости"

Представитель Сил обороны Юга уточнила, что под ударом были южные регионы, при этом враг осуществил дроновую атаку смешанного типа.

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Вместе с тем она пояснила, что оккупанты пытались путать маршруты и максимально загружать систему ПВО.

По словам пресс-офицера Сил обороны Юга, на Николаевщине произошло попадание в складские помещения. Там продолжается разбор завалов и тушение пожара, но информация о пострадавших не поступала.

Гуменюк также добавила, что Херсонскую область атаковали 16 корректируемыми авиабомбами (КАБ). Также враг продолжает наносить баллистические ракетные удары.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия массированно атаковала Украину дронами. Ночью, 1 октября, российские оккупанты массированно атаковали Черкасщину ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

Ранее Наталья Гуменюк рассказала подробности удара российских оккупантов по югу Украины беспилотниками типа "Шахед". "Беспилотники были снова направлены на Юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины", - рассказала она.

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дроны Одесская область Николаевская область война России и Украины Наталья Гуменюк
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