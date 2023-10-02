РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

Украине необходимо получать средства ПВО пропорционально росту атак РФ, говорит Юрий Игнат.

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Юрий Игнат предупредил о росте атак дронами-камикадзе / Telegram, Командование ВСУ

Есть все признаки того, что вскоре ударные беспилотники будут доминировать в атаках РФ по Украине, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, их становится больше – и, соответственно, нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих БПЛА", - подчеркнул он в эфире информационного национального телемарафона новостей.

При этом представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что украинские защитники смогут сохранять процент поражения вражеских целей в районе 80% в случае, если Украине будут предоставлять пропорционально средства ПВО.

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"Понимаете, сколько средств поражения Украина тратит на ракеты, БПЛА разведывательного типа и ударные БПЛА. Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств", - отметил он.

При этом Игнат добавил, что количество средств ПВО Украина может увеличивать только благодаря партнерам, поэтому продолжается постоянная работа с партнерами в формате "Рамштайн".

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ бьет по Украине модернизированными дронами. Враг совершенствует дроны Shahed, используя композитные материалы, пояснил Юрий Игнат.

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно била по Украине. Враг осуществил дроновую атаку смешанного типа, рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

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