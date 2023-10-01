Shahed может уходить от РЭБ: РФ бьет по Украине модернизированными дронами

Враг совершенствует дроны Shahed, используя композитные материалы, пояснил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал об ударах РФ дронами по Украине / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, Telegram

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о применении страной-агрессором РФ усовершенствованных дронов-камикадзе для ударов по территории Украины.

По его словам, Россия доработала БПЛА Shahed для того, чтобы они были сильнее защищены от средств радиоэлектронной борьбы. Об этом представитель ВС сообщил в эфире информационного телемарафона.

При этом он объяснил, что враг совершенствует дроны Shahed, используя композитные материалы, которые делают их менее заметными для радиолокационных станций. По его словам, БПЛА РФ являются и без того непростой и малозаметной целью для средств ПВО. А последние доработки позволяют беспилотникам даже после попадания в поле действия РЭБ, после выхода из его зоны восстановить связь со спутником.

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"Они выпускают их в соответствии с преследуемыми задачами. Одна группа Shahed может улететь по кругу, вторая вылетит чуть позже, но полетит в направлении. Таким образом, объект будет атакован с обеих сторон одновременно", - добавил Игнат.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно била по Украине: были названы цели ударов. Враг осуществил дроновую атаку смешанного типа, рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину дронами. Ночью, 1 октября, российские оккупанты массированно атаковали Черкасщину ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

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