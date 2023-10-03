Запад недооценивает ресурсы РФ в оружии, она способна обойтись без ленд лиза от Китая или Северной Кореи минимум два года, отметил эксперт.

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Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский / Главред

Россия уже в октябре может договориться с Ираном о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью от 300 км.

В интервью Главреду военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский рассказал, сможет ли Украина сбивать иранские ракеты, почему "мопеды" с турбореактивным двигателем станет лучше слышно в воздухе и получит ли их Россия, как долго у России будут ресурсы вести войну и почему Шойгу заговорил о 2025 году.

Расскажите, пожалуйста, подробнее об иранских ракетах - есть ли у нас что им противопоставить, если Россия их получит?

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Проблема с любыми баллистическими ракетами, которые есть в распоряжении россиян, может оказаться в том, что у нас крайне мало ракетных комплексов, способных сбивать баллистические цели. Насколько известно, у нас для этого должно быть несколько комплексов Patriot и несколько французских комплексов SAMP-T. И это, в принципе, все. Почему иногда возникает проблема, что сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс", которые летят на Одессу, нечем сбивать? Или как было официально признано, что до сих пор не удалось сбить крылатую сверхзвуковую ракету типа Х-22? Или почему, например, не удается сбивать те самые баллистические "Искандеры" во время ударов оккупантов на востоке или юге? Потому что у нас недостаточно зенитно-ракетных комплексов, которые могли бы бороться с такими воздушными целями.

Но, правда, возникает нюанс в том, что не факт, что россиянам нужны баллистические ракеты. Потому что, возможно, от Ирана им нужно немного другое оружие. Тем более, что не совсем понятной выглядит постановка вопроса от некоторых западных аналитиков, что Иран так хочет продать баллистические ракеты России, у которой, к сожалению, баллистических ракет и так стало слишком много. Если исходить даже из тех данных, которые приводило Главное управление разведки в конце прошлого месяца (и которые могут оказаться неполными), у россиян уже на тот момент всего было 270 баллистических и крылатых ракет к комплексам "Искандер", против которых наша ПВО довольно часто оказывается бессильной. Почему это важная цифра? Потому что в январе 2022 года, в разгар российских ударов по энергетической инфраструктуре, в запасе россиян насчитывалось всего 144 ракеты к комплексам "Искандер", при том что тогда среднемесячный темп производства составлял примерно до пяти баллистических и до двух крылатых "Искандеров" в месяц. Сейчас их темпы производства выросли до 30 баллистических и 12 крылатых "Искандеров" в месяц соответственно. То есть если исходить даже из заявлений главы государства и еще некоторого контекста, то на самом деле возникает вопрос – продаст ли вообще Иран баллистические ракеты россиянам? Этот вопрос еще не снят, но, с другой стороны, почему аналитики Института изучения войны вдруг решили, что все это будет связано исключительно с действием резолюции ООН? Почему они вдруг решили, что Иран стал законопослушным участником мирового сообщества и никому не продает баллистические ракеты, опираясь на ту же резолюцию ООН?

Здесь очень своеобразная ситуация, и в итоге может оказаться, что россияне снова не увидят иранских баллистических ракет, но мы все равно не будем знать, что делать с российскими "Искандерами".

А в общем у нас есть чем отвечать? Например, если у них появляются баллистические ракеты, и гипотетически Иран договаривается с Россией, имеем ли мы паритетное оружие на этот случай?

Если говорить о ситуации по состоянию на сейчас, то у нас нет вещей, которые бы позволяли, например, накрывать эти ракеты на стартовых позициях. Или не хватает дополнительных ЗРК, которые могли бы создать большую плотность противовоздушной обороны. Но, как мне представляется, мы чуть не с той стороны ищем угрозу. Потому что я предлагаю зайти в оценках с другой стороны и развить тезис о том, почему аналитики Института изучения войны решили, что Иран в своих ракетных вопросах слушается ООН? Потому что на самом деле уже есть кейс, когда Иран продавал свои баллистические ракеты. Есть группировки "Ансар Алах", так называемые хуситы в Йемене, которым Иран поставил продажи баллистических ракет буквально на поток. У них даже появились баллистические ракеты на 1 000 км. Все это происходит по технологии - сначала баллистические ракеты складываются в Иране, затем разбираются на запчасти, перевозимые контрабандой кораблями в Персидский залив в тот же Йемен. Корабли западных союзников пытаются на них охотиться, иногда даже успешно перехватывают, но корабли с комплектующими йеменским хуситам поступают. И коварство Ирана в текущей ситуации, когда он продолжает поставлять такие дальнобойные баллистические ракеты Йемену заключается в том, что сам Иран демонстрирует намерение помириться с Саудовской Аравией. То есть получается, что Иран одной рукой пытается помириться с Саудовской Аравией, а другой рукой дает Йемену баллистические ракеты, которые потом летят по Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия, имея аж 200 комплексов Patriot, тоже не может их сбить.

Из этого следует два показательных момента. Первый - Иран, к счастью, есть кому более важному, чем РФ, продавать ракеты. Второй - Иран в своих ракетных делах точно не руководствуется уставом и декларациями ООН. Соответственно, строить в принципе предположение о том, что после 18 октября Иран точно продаст россиянам ракеты, а в Тегеране лишь сидят и смотрят на часы: "Боже, когда же наступит 00:00 19 октября, потому что нам так руки чешутся отдать эти ракеты россиянам (хотя они нам самим нужны)", не приходится. Ведь в столь интенсивной и пролонгированной войне, как в Украине, и пытаться моделировать различные угрозы с дальнобойным вооружением, которые могут возникнуть или не возникнуть за несколько месяцев, к сожалению или к счастью дело неблагодарное. Даже если в нашей стране Россия – это очень мощная империя зла, которой до сих пор все обязаны давать оружие просто по дефолту, то для Ирана Россия – это северные варвары. А у них есть более важные дела на юге, куда им выгоднее продавать оружие.

Вы упомянули в начале что, возможно, речь идет не о баллистических ракетах, а о другом оружии, которое может интересовать Россию. О каком именно оружии идет речь?

Здесь даже можно на самом деле разветвить понятие оружия и амуниции, потому что российские оккупанты еще прошлой осенью намекали, что им Иран, например, начинал давать шлемы и бронежилеты. То есть их мобилизованные ходили не только в ватниках и налегке, но и были более экипированы иранскими шлемами и бронежилетами. И кто знает, не продолжаются ли эти поставки дальше. К тому же, и в западных СМИ были сообщения, что Россия и Иран достигли конкретных, так сказать - физических договоренностей по поставкам артиллерийских боеприпасов, которые перевозятся Каспийским морем. Доставку части из них якобы фиксировали на призывском направлении, то есть в оккупированный Мариуполь или Бердянск. Как кичатся русские, у них даже могли оказаться иранские копии советских противотанковых ракетных комплексов. Более того, в одном из эпизодов даже фиксировалось, что россияне купили у Ирана две танковых пушки до Т-72. это из рубрики "приехали" - страна-производитель Т-72 покупает пушки у покупателя, потому что у них самих, видно, пошло что-то не так.

Тем не менее, все эти примеры иллюстрируют, если Москва и Тегеран действительно могут о чем-то говорить, Россия может что-то просить буквально "на вчера". И то, чем Иран может поделиться (и мы видим, что иногда уже делится), то это как раз боеприпасами для ведения боевых действий на фронте. По моему субъективному мнению, возможные акценты по угрозам сотрудничества между РФ и Ираном следует расставить так. Первое - мы уверены, что Иран даст россиянам оружие, которое начнет больше угрожать отдаленным городам. Потому что даже Львов ни у кого язык не повернется назвать тыловым городом, ввиду того, что даже туда может долетать "шахед".

Судя по всему, Иран может дать России как раз номенклатуру оружия, которое может убивать наших воинов на фронте. На самом деле здесь даже сложно сказать, что из этих вариантов выглядит более горько для нас в тыловых зонах.

Хотела бы немного вернуться к ракетам. Сейчас в США говорят, что те АТАСМЅ, которые могут нам передать, будут условно ограниченной дальности, не 300 километров. И они будут кассетными. Если гипотетически при определенных условиях Иран все-таки передаст баллистические ракеты России, может ли США, а затем и Германия (поскольку Taurus также обсуждаются) пересмотреть собственные решения и передать нам дальнобойные ракеты?

Здесь немного неправильно расставлены акценты. Я так понимаю, что неправильно они были расставлены западной прессой в политических моментах. Потому что у тех же ATACMS есть несколько базовых модификаций, которые радикально отличаются друг от друга. И вот заявленную дальность пуска 300 км, но боевую часть всего 227 кг имеет лишь версия m57, и их там не так много. Когда же речь идет о том, что нам дадут ATACMS с ограниченной дальностью и кассетной боевой частью, то это, извините, на Западе писали люди, которые даже в матчасти не разобрались на уровне выполнения журналистских обязанностей. Потому что ATACMS в базовой версии m39 и m39a1 выполнялись именно под кассетную боевую часть.

Такие колебания дальности пуска между различными модификациями ATACMS в зависимости от боевой части начинаются потому, что ATACMS разрабатывался еще во времена Холодной войны и под ядерную боевую часть. А она легче классической боевой части, поэтому ATACMS так проектировался. Соответственно когда Советский Союз развалился в 1991 году, а ATACMS был поставлен на вооружение, перед американцами возник вопрос, что в ракету под ядерную боеголовку надо всунуть обычную, которая будет тяжелее. А ввиду того, что ракеты под ядерные боеголовки тогда особо не отличались высокой точностью, поэтому к ATACMS в базовой версии m39 вкрутили очень мощную боевую кассетную часть массой аж 570 кг. А там аж 900 суббоэкспасов. Если память не изменяет, то получается, что одна такая боеголовка эквивалентна 10 кассетным боеприпасам (это если брать просто количество суббоеприпасов, которые есть у США), а зона накрытия значительно больше.

Маловероятно, что траектория ATACMS будет связана с иранскими баллистическими ракетами. Потому что американцы дадут ровно то, что смогут дать. Независимо от того, будут ли у россиян эти баллистические ракеты от Ирана, не будут ли вообще.

Теперь о Taurus. На таких ракетах запроектирована дальность пуска вообще-то даже не для того, чтобы лететь по прямой, а, возможно, чтобы огибать рельеф местности, путать и тому подобное. И вряд ли немцы ставят на физическую дальность пуска на 300 км чисто потому, что придется вытаскивать топливный бак и тому подобное. А им что-то надо сделать так, чтобы ракету не надо было поворачивать.

Возможно, их как-то по факту попытаются перепрограммировать так, чтобы все эти ракеты нельзя было запустить просто на территорию Российской Федерации в ее международно признанных границах. Но так, чтобы ограничивать именно до менее чем 300 км, то вряд ли немцы будут это делать. А учитывая специфику внутренних процессов в Германии, потому что, например, немецкие парламентарии умеют быть очень пассионарными друзьями Украины и рассказывать Шольцу и Писториусу, какие они неправильные, деньги Бундесвера на оружие они выделяют очень медленно. Пока что решения от Бундестага о новых ракетах не было, и, соответственно, учитывая весь этот бардак у них, к сожалению или к счастью, траектория Taurus тоже не будет колебаться от того, даст ли Иран России баллистические ракеты, или нет. Скорость передачи этих ракет Украине будет определять то, насколько быстро немцы преодолеют свой внутренний бардак. Немцы и бардак - звучит парадоксально, но имеем то, что имеем.

Хотела бы уточнить. Если у нас появятся хотя бы ATACMS, есть мнение, что ими мы сможем по меньшей мере доставать до отдаленных частей побережья Крыма и вглубь оккупированной территории. Как вы думаете, куда именно мы можем ими достать, если даже нам дадут те ATACMS, о которых вы сказали?

Мы сможем ими достать туда, куда определит командование Вооруженных сил Украины. Конечно, каждый на диване может открыть так называемый missile map – онлайн-сервис, где закладываешь ракету, ее характеристики и определяешь зону, куда она долетит. И тут вау-ракета может шибануть прямо по Крыму. Или эта вся забавная карта, которая прокладывает, что этой ракетой от границы Украины по территории России можно такую-то зону накрывать этими "атакамсами". Классное же онлайн-развлечение, ничего не скажешь. Но там имеют силу определенные факторы. Например, никто имея трезвый ум и здравую память ракетную установку, даже с баллистической ракетой не станет ставить так, чтобы она была в зоне поражения сейчас огневых средств противника. То есть те выкладки, куда мы можем ударить вглубь территории РФ с границы, можно выбросить. Расчеты фактической дальности ATACMS будут зависеть не только от модификации ракеты, но и от глубины безопасной зоны, где мы можем размещать эти машины с пусковыми установками HIMARS и m270 для пуска этих самых ракет.

Соответственно, исходя из оперативных показателей и первоочередности, потому что если, например, аэродром в Бердянске, где стоят российские Ка-52, будет мешать контрнаступлению, то очевидно, что туда пришлют ATACMS с кассетами. Никто не сыпать ATACMS по Крыму, потому что давно новостей оттуда не было. Американские партнеры постоянно намекают, что не дадут нам столько ATACMS, чтобы воплотить нашу давнюю мечту – выбомбить россиян в каменный век (потому что чисто физически столько ATACMS нет). Вместо этого их дадут в небольшом количестве, именно для того, чтобы усилить нас в определенных сегментах. Поэтому следует ожидать, что формат применения будет зависеть даже не от географии, то есть куда полетит в первую очередь – на Крымский мост или восток, а скорее от первоочередности целей, которые будут прямо угрожать нашим воинам на фронте. Если выбирать между аэродромом на Востоке, где постоянно летают Ка-52, которые постоянно подбивает танки, в которых наши бойцы могут гореть, потому что советские танки имеют плохую живучесть, или тем, чтобы ударить еще раз по штабу Черноморского флота Российской Федерации, но с чисто символическим эффектом, потому что командующий Черноморского флота РФ оказался командующим Шредингера – жив он или нет. И если выбирать между жизнью одного россиянина и жизнью наших солдат на фронте, то лучше уж бить кассетным ATACMS по аэродрому. Потому что это точно сохранит жизнь на фронте, а по Крыму мы еще найдем чем доставить "хлопок", чтобы этот командующий Шредингера перешел в статус "задвохсоченый", мы потом найдем.

Был пропагандистский ролик от Ирана о том, что они модифицировали "шахеды" турбореактивными двигателями, из-за чего они теперь не будут жужжать, как мопеды. Может ли Россия и их попросить, и готов ли Иран их предоставить? И, соответственно, какие последствия для нас будут, если они появятся - насколько труднее их будет сбивать?

Он, конечно, не будет жужжать, как газонокосилка или мопед. Но он при этом будет гудеть, как ракета, ибо в мире не существует бесшумных турбореактивных двигателей. Еще один приятный момент заключается в том, что турбореактивный двигатель будет выдавать явно более высокий тепловой след, чем "мопед" с бензиновым двигателем мощностью 50 лошадиных сил. Поэтому здесь, очевидно, Иран на самом деле только что сам довел до ума версию Shahed-136 с турбореактивным двигателем, и, возможно, там даже еще нет достаточного количества этого типа дронов-камикадзе, чтобы обеспечить ими двух главных заказчиков – вооруженные силы Исламской Республики Иран и Корпус стражей исламской революции – по сути два автономных вооруженных формирования, которые в первую очередь получают продукцию. Соответственно, пока нет определенного уровня насыщенности или каких-то намеков на характеристики, утверждать, что Россия точно получит их или не получит, или насколько станет сложнее сбивать те самые дроны-камикадзе, рановато. Потому что неизвестна даже скорость полета-будут ли они достигать скорости полета классических крылатых ракет, то есть ориентировочно 700-900 км/ч. Конечно, при таких параметрах пулеметами уже не обойтись, и надо будет больше либо переносных зенитно-ракетных комплексов, либо что-то такого импровизированного, как, например, ракеты APKWS, то есть переработки американских неуправляемых ракет Hydra 70 с лазерной головкой наведения. Но если вдруг окажется, что у этих летательных аппаратов скорость будет радикально меньшей, и как минимум хотя бы зенитными артиллерийскими установками они будут сбиваться, то это будет совсем другое дело.

Но, на всякий случай, предлагаю еще раз вернуться к базовому моменту. Летающий Shahed-136 с реактивным двигателем не будет гудеть, как газонокосилка, мопед, но он будет гудеть, как ракета. Поэтому его будет лучше слышно. И уже на этом основании думать, что иранцы сделала что-то коварное, и у нас не будет на это управы, нет. Конечно, любой новый вид оружия, когда он появляется на фронте, создает определенный период смущения, когда обороняющаяся сторона не знает эффективного противодействия. Это, к сожалению, всегда происходит. Но и говорить о том, что реактивный "шахед" будет абсолютным оружием, пока рано. Тем более, что из того пропагандистского ролика мы можем мы можем увидеть, что у Ирана есть такая разработка, но мы не знаем, вышла ли она из стадии исследовательской и переходит в серийную, или они просто продолжат отрабатывать опытную версию этого "шахеда".

Давайте немножко переедем в Азию. В октябре предварительно был анонсирован визит Путина в Китай, хотя еще нет точной даты. Насколько я понимаю, одной из тем этих переговоров Путина и Си Цзиньпина может стать передача оружия от Китая России. Что Россия может попросить у Китая, и что он ей может дать?

Россия у Китая может просить буквально все-самолеты Су-35, которые Китай когда-то купил, китайские копии советских Су-27. Танки, которые могли бы напоминать машины советского стандарта Т-55 и Т-62, гаубицы Д-20, управляемые снаряды "Краснополь", китайские копии ракет "Калибр" и Х-55. Все могут просить, вопрос лишь в том, что даст Китай.

С другой стороны, медиадискурс о том, что Россия поедет и договорится с Китаем об оружии, и как поедет ленд лиз, игнорирует одну очень опасную вещь. Китай дает не какие-то отдельные комплектующие, он в принципе поддерживает на плаву российскую военную промышленность. Мы здесь до сих пор еще в устаревших представлениях, когда думаем, что можно просто попросить Запад: "пожалуйста, следите внимательнее за санкциями, потому что западная электроника как-то до сих пор оказывается в "шахедах", а Китай где-то так, сбоку. Потому что на" шахедах", которые используют россияне, уже стоят китайские, а не иранские двигатели. Россияне хвастаются, что у них с" Краснополями", этими управляемыми снарядами, все в порядке. Но есть один специфический нюанс – лицензию на их производство в 1990-х годах купил Китай, и кто знает, откуда русские их берут. То есть они их берут из своих запасов, или, возможно, Поднебесная притворяется, что она ничего не дает. Если исходить из циркулирующих данных о том, что западные компоненты скупают китайские прокладки, а финансирование закупок происходит через банки Гонконга, то поставки очень стабильны, и западная юрисдикция чисто физически не может их разорвать. Судя по всему, трафик электроники и комплектующих из Китая идет настолько хорошо, что Россия еще за 2023 год смогла в разы увеличить темпы производства ракет. Не говоря уже о том, что Китай, исходя из данных западных СМИ, поставляет РФ важную электронику для С-400 и выпуск новых истребителей Су-35, ведь около десятка в этом году россияне уже сделали. И, собственно, тот факт что Россия каким-то чудом до сих пор не просто изготавливает боевые самолеты, но и в принципе способна увеличить темпы их производства, даже если на первый взгляд эти цифры выглядят незначительными (21 самолет фактически сдан в прошлом году, и 40 самолетов по плану в этом году), но, судя по всему, ресурсная подпитка от Китая России редкоземельными металлами и электроникой могут иметь более угрожающие масштабы, чем мы можем себе представить.

Почему я ставлю под сомнение тезис о том, что Китай не станет открывать ленд лиз, потому что Китай активизировал процесс своей военной науки – осмысление опыта ошибок, которые допустили русские. И у них очень интересная диалектическая позиция, которая заключается в том, что белые варвары наделали столько ошибок и не умеют воевать, а мы сейчас сделаем лучше. С другой стороны, они слишком внимательно изучают опыт белых варваров, и Китай вынужден смириться с тем, когда он пойдет на войну в Тихом океане против Тайваня, ему тоже придется проводить столь масштабную мобилизацию, как это происходит в Украине и России. И, соответственно, под эту масштабную мобилизацию понадобится любая техника из баз хранения.

Поэтому, учитывая то, что у Китая есть собственные интересы, ресурсно в чем-то он еще может поддерживать Россию так, чтобы ее военно-промышленный комплекс работал, к сожалению, и дальше. Но говорить о том, что Китай только и ждет, чтобы солнцеликий Путин к нему спустился и открыть ему ленд лиз, к счастью для нас рановато, это неверная картина мира. Это, скорее Путин поедет в Китай в стиле сюжета из истории о Золотой Орде, когда ездили на поклон к хану за ярлыком на правление. Кстати, возможно, что целью визита Путина может быть не только разговор об оружии с Китаем, а, скорее, добиться внешней легитимности в вопросе Украины и чтобы остаться на престоле. Потому что учитывая положение Российской Федерации, когда она, с одной стороны, застряла в длительной затяжной войне против Украины, и она надеется на абсолютно победный финал, а с другой стороны, когда российский военно-промышленный комплекс стал на военные рельсы и производит все ровно больше, чем Украина может получить от западных партнеров, вряд ли между Россией и Китаем речь должна быть обязательно об оружии. Возможно, Путин в Китае будет решать внешнеполитические стратегические вопросы, связанные с войной против Украины.

Если Путин будет делать акцент именно на дипломатических вопросах, как это скажется на текущих позициях России?

У Китая еще с 1970-х годов в отношении "конфликта России с Западом" есть позиция, что он, говоря буквально за метафорой Мао Цзэдуна - это обезьяна, которая сидит на высокой горе что наблюдает за битвой двух тигров и ждет, пока те истощатся. Если исходить даже из того, что Китай не только России что-то поставляет, но и даже производство американских ракет к "Патриотам" и дальнобойным крылатым ракетам тоже зависит от поставок из Китая, то, судя по всему, Китай может себя и дальше прекрасно чувствовать в этой позиции. Китай вступаться за Россию не будет, но будет и дальше, в стиле своей дипломатии, выступать за все хорошее против всего плохого и даже выдавать какие-то очередные "12 пунктов мирного плана".

Кроме Китая Россия также ведет переговоры с Северной Кореей. В медиа писали о возможной передаче артиллерии и реактивных боеприпасов. Способно ли это как-то повлиять на ситуацию?

В этом дискурсе мы до сих пор делаем ошибку относительно недооценивания текущего потенциала россиян. Потому что идея о том, что россияне будут на коленях просить снаряды у Северной Кореи возникла именно с подачи западных медиа, которые пропустили информацию своих же коллег. Потому что не позднее декабря прошлого года Белый дом буквально говорил, что ЧВК "Вагнер" внезапно начала покупать у Северной Кореи боеприпасы. Тогда отношения главы "Вагнера" и Кремля еще не приобрели такого публичного конфликта, и, соответственно, тогда Пригожин еще вряд ли имел мандат на самостоятельное ведение внешнеполитической деятельности. То есть без Кремля эти договоренности случиться не могли. То есть не позднее зимы 2022 года Северная Корея начала давать РФ артиллерийские боеприпасы. Глава ГУР Буданов признавал, что еще за месяц до визита Шойгу в Северную Корею произошла очередная отгрузка. История о том, что Россия точно будет просить снаряды у Северной Кореи, следует из того, что РФ способна изготавливать максимум 2 млн снарядов в год, и это закрывает в лучшем для россиян случае 20% их потребностей на поле боя, а у Северной Кореи лежат чуть ли не 10 миллионов снарядов разных типов.

К сожалению, российская армия на поле боя делает все, чтобы обходиться без того большого количества снарядов, которое она ранее использовала. Повышая, в частности, точность использования артиллерийской стрельбы и интенсивность использования беспилотников. И это, к сожалению, уже просматривается в цифрах. Если, например, по состоянию на конец июля 2023 года в отдельные дни Россия могла отстреливать 70 тысяч снарядов в сутки (прошлым летом катастрофическим был показатель в 60 тысяч снарядов), но в данном случае эффект смягчала наша эффективная контрабатарейная борьба и высокие потери россиян в артиллерии. Уже в сентябре глава государства говорил, что с обеих сторон отстреливается всего 40 тысяч, то получается, что россияне втрое уменьшили настрел снарядов в сутки и начали стрелять точнее.

Судя по всему, самая главная проблема и угроза, которую нам придется ожидать в плане России и снарядов, то это не дополнительные договоренности с Северной Кореей, а то, что россияне начнут стрелять точнее своей артиллерией.

Потому что одно дело бороться против артиллерии врага, которая почти постоянно стоит на месте, куда-то стреляет, а другое дело, что российские артиллеристы, которые выживают после этой войны, учат других маневрировать. Соответственно, их станет уничтожать сложнее, потому что россияне на самом деле очень внимательно изучают опыт работы нашей артиллерии, и буквально кусают себе локти, когда пишут статьи о том, что переход артиллерии ВСУ на стандарты НАТО позволил улучшить ее эффективность в несколько раз по сравнению с постсоветской артиллерией. И на этом уже для них самих возникают вопросы, почему бы им не перейти на калибр 155 мм.

Если говорить даже о тех запасах оружия, которые сейчас есть у России, то как надолго и насколько интенсивно она сможет вести боевые действия?

По той интенсивности боев, которая есть сейчас или была летом, то рассчитывать на эффект в планировании боевых действий до 2025 года россияне, к сожалению, могут. И это еще если просто делать поправку на то, что производство снарядов у них ускорится не так, как хотелось бы россиянам, да и в бронетехнике ситуация у них не слишком радужная. Если они не смогут возобновить производство танков или бронетранспортеров в тех масштабах, как им надо, то их на 2-3 года еще хватит. С артиллерией у них ситуация более специфическая, потому что на бумаге у них на хранении может быть более 15 000 систем.

Что с того реально может стрелять - вопрос открытый, потому что на бумаге у них вон сколько много артиллерии, но почему-то россияне были вынуждены прошлой зимой снять с хранения гаубицы Д-1 времен Второй мировой войны. Было ли это связано с тем, что Д-1 оказались в лучшем состоянии, чем некоторые экземпляры Мста-Б мцб и Гиацинт-Б советских времен, или, возможно, потому, чтобы поскорее утилизировать старые. Тем не менее, у россиян есть ресурсная подушка еще минимум на два года войны при такой интенсивности – это, к сожалению, тоже факт. При чем, подчеркиваю, опираясь исключительно на собственные запасы оружия и собственные финансовые ресурсы, не прося ни у кого ленд лиза.

К сожалению, они начинают искать способы обойтись без использования интенсивного огня. И когда у них на фронте где-то массово появляются "Ланцеты", это тоже стоит считать заменителем артиллерии. Поэтому у них нет столь острой потребности просить оружие у кого-то, как это иногда могут подавать западные аналитики.

Учитывая это, возможна ли определенная заморозка войны в таком случае? Ну, например, Запад не может поставлять оружие в том количестве, которое нам нужно, а у России есть возможность отбиваться своей, так может ли наступить какая-то пауза?

Я бы не стал такое прогнозировать. Потому что на таком фоне можно начинать предполагать, что вдруг, например, россияне станут в стратегическую оборону, сосредоточатся на том, чтобы не дать нам наступать и будут просто нас бомбить с воздуха. Но это какой-то слишком очевидный вариант - русские не просто так формируют армии как элементы наступательных действий. И с нашей стороны никто не готовится просто к тому, чтобы стать. Определенные резервы формируют, но есть признаки подготовки к интенсификации боев осенью, зимой и весной. Поэтому говорить, насколько вероятна так называемая заморозка войны, то есть прекращение на определенное время боевых действий на суше и ее переход в другие формы, то есть в воздушные удары и действия сил специальных операций, еще рано – в буквальном смысле об этом можно будет говорить ближе к Новому году.

Многие сейчас говорят о том, что в 2024 году будет определенная реперная точка, после которой будет понятно, затянется ли дальше война, или как-то интенсифицируется. Возможен ли сценарий завершения войны в 2024 году, или же у нас есть большой риск, что война может растянуться на десятилетия?

Если исходить из того, что сейчас говорят в РФ, я предлагаю обратить внимание на слова министра обороны РФ Шойгу, который заявил, что всех целей "спецоперации" можно достичь к 2025 году. Конечно, он не уточнил, какие же там цели, но просто тот факт, что министр обороны РФ, фактически второй человек в Кремле, который отвечает за ведение и планирование военной операции уже публично говорит о 2025 году, означает, что, похоже, Кремль определенную рамку продолжительности боевых действий может ставить. Чтобы как раз не втягиваться не просто в долговременное противостояние, но и в очень изнурительное в ресурсах противостояние. Пока что это предположение просто на основе того, что второй человек в Кремле сделал такое специфическое заявление.

Но говорить, что в 2024 году точно закончится война здесь рано, как и обещать, что война затянется на годы или на десяток лет – еще не сложилась внешняя рамка событий, которая позволила бы обосновать те или иные сценарии.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

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