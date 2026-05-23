Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

Алексей Тесля
23 мая 2026, 20:34обновлено 23 мая, 21:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинский дипломат заявил, что не рассматривает для себя возможность поездки в российскую столицу.
Мельник, Небензя
Андрей Мельник ответил представителю РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Между представителями Украины и России произошла жёсткая словесная перепалка
  • Мельник резко отреагировал на предложение российского дипломата Небензи

Во время заседания Совета Безопасности ООН между представителями Украины и России произошла жёсткая словесная перепалка.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник резко отреагировал на предложение российского дипломата Василия Небензи посетить Москву, сообщают передают Новини.Live.

видео дня

Украинский дипломат заявил, что не рассматривает для себя возможность поездки в российскую столицу даже после возможных политических изменений в РФ. По его словам, восстановление отношений между двумя странами он не считает реальным в обозримом будущем.

"Я не думаю, что когда-либо захочу приехать в Москву — даже после поражения России, смены власти и выплаты компенсаций Украине", — подчеркнул Мельник.

Он также заявил, что, по его мнению, даже возможное признание вины со стороны будущего российского руководства и наказание виновных в военных преступлениях не приведут к быстрому примирению между государствами, которого может не быть столетиями.

Кроме того, Мельник обвинил российскую сторону в попытках представить себя пострадавшей стороной во время обсуждений в Совбезе ООН.

Во время выступления украинского представителя Небензя практически не реагировал на его слова и в этот момент, делая вид, что смотрел в телефон.

СОВБЕЗ ООН инфографика
/ Инфографика: Главред

Эксперт оценил новые массированные атаки РФ по Украине

Российские войска продолжают усиливать удары по крупным украинским городам. После недавней атаки на Киев был нанесён особенно мощный удар по Днепру, который, по словам военного аналитика Олег Жданов, стал одним из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения.

Эксперт считает, что Россия может расширить географию подобных атак. Среди возможных направлений для следующих ударов он назвал Сумы, Чернигов и Запорожье.

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

О персоне: Андрей Мельник

Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия.

Занимал такие должности:

  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 — 7 апреля 2025);
  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014—2022);
  • Заместитель министра иностранных дел Украины (2022—2023);
  • Чрезвычайный и полномочный посол (2016).

В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете.

Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной).

С 1997 года — на дипломатической службе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ООН Андрей Мельник Василий Небензя
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

22:30Спорт
Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

21:32Украина
Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

20:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Последние новости

22:34

Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

22:16

Гороскоп на завтра, 24 мая: Тельцам — сюрприз, Стрельцам — сильные эмоции

21:34

Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

21:32

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробностиУсик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности
20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

Реклама
18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

Реклама
17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

14:51

Ошибка, которая "убивает" двигатель: когда нельзя резко глушить автомобильВидео

14:47

Мальчик нашел королевские сокровища викингов там, где никто не искал

14:35

"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

14:21

"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

Реклама
13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:41

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять