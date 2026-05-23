Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

Украинский дипломат заявил, что не рассматривает для себя возможность поездки в российскую столицу.

Андрей Мельник ответил представителю РФ

Во время заседания Совета Безопасности ООН между представителями Украины и России произошла жёсткая словесная перепалка.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник резко отреагировал на предложение российского дипломата Василия Небензи посетить Москву, сообщают передают Новини.Live.

Украинский дипломат заявил, что не рассматривает для себя возможность поездки в российскую столицу даже после возможных политических изменений в РФ. По его словам, восстановление отношений между двумя странами он не считает реальным в обозримом будущем.

"Я не думаю, что когда-либо захочу приехать в Москву — даже после поражения России, смены власти и выплаты компенсаций Украине", — подчеркнул Мельник.

Он также заявил, что, по его мнению, даже возможное признание вины со стороны будущего российского руководства и наказание виновных в военных преступлениях не приведут к быстрому примирению между государствами, которого может не быть столетиями.

Кроме того, Мельник обвинил российскую сторону в попытках представить себя пострадавшей стороной во время обсуждений в Совбезе ООН.

Во время выступления украинского представителя Небензя практически не реагировал на его слова и в этот момент, делая вид, что смотрел в телефон.

О персоне: Андрей Мельник Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия. Занимал такие должности: Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 — 7 апреля 2025);

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014—2022);

Заместитель министра иностранных дел Украины (2022—2023);

Чрезвычайный и полномочный посол (2016). В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете. Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной). С 1997 года — на дипломатической службе.

