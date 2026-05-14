Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ

Президент сообщил, что в Дарницком районе Киева под завалами многоэтажных домов до сих пор ведут поиски людей.

/ фото: ГСЧС Киевской области

Из-под завалов девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева спасены десятки людей. Один человек погиб. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского удара дронов по девятиэтажному жилому дому – в здании полностью разрушен подъезд... К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что этой ночью Россия выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет различных типов, в частности баллистических, аэробаллистических и крылатых. Главной целью врага был Киев.

"В городе есть повреждения в 20 местах. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая сугубо гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске", — добавил он.

В целом, по словам президента, с начала предыдущих суток Россия применила более 1560 дронов против украинских городов и общин. Зеленский подчеркнул, что такие удары не свидетельствуют о приближении завершения войны.

"Это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба. Программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких баллистических ударов. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию. Спасибо всем, кто вместе с Украиной", — добавил он.

