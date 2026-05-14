Суд определил меру пресечения Андрею Ермаку – что известно

Бывший глава ОП также должен сдать паспорт для выезда за границу.

Мера пресечения Ермаку



ВАКС отправил Ермака под стражу на 60 дней

Альтернатива — залог в размере 140 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд в Telegram.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Корреспондент УНИАН сообщает, что суд также постановил, что в случае внесения залога на Ермака наденут электронный браслет и запретят выезд из Киева.

Также он должен будет сдать заграничные и дипломатические паспорта и воздерживаться от общения с фигурантами дела.

Стоит добавить, что сторона обвинения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен.

Ермаку объявили подозрение — что известно

Как сообщал Главред, 11 мая экс-глава Офиса президента Украины получил подозрение от НАБУ и САП. Его подозревают в причастности к легализации 460 млн гривен во время реализации элитного строительного проекта вблизи Киева. Дело квалифицировано по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что следствие продолжается по различным направлениям, в частности в сфере энергетики, обороны, закупок дронов и вооружения.

Об источнике: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) — высший специализированный суд в Украине, созданный в соответствии с судебной реформой 2016 года. Работа вновь созданного суда началась 5 сентября 2019 года. Высший антикоррупционный суд является судом с всеукраинской юрисдикцией, созданным с целью рассмотрения отдельных категорий дел. Помимо отправления правосудия, ВАКС анализирует судебную статистику, изучает и обобщает ее, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с законом. Судьи этого суда назначаются исключительно на основании результатов открытого конкурса, сообщает Википедия.

