Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Руслан Иваненко
21 апреля 2026, 18:55обновлено 21 апреля, 20:02
Печерский суд выбирал меру пресечения для двух киевских патрульных, подозреваемых в служебной халатности.
Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия / Коллаж: Главред, фото: скриншот

  • Суд избрал меру пресечения двум патрульным Киева
  • Подозрение: служебная халатность с тяжкими последствиями
  • Залог — 266 240 грн или содержание под стражей

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и определил меры пресечения для двух сотрудников патрульной полиции столицы.

Во вторник, 21 апреля, по ходатайству прокуроров Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, правоохранители подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Суд принял решение о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен для каждого из подозреваемых.

Прокуратура настаивала именно на самой строгой мере пресечения — содержании под стражей, аргументируя это тяжестью возможных последствий и общественным резонансом дела.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время продолжается изучение полного текста судебного решения для определения дальнейших процессуальных шагов. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 года — новости по теме

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта, который произошел в Киеве 18 апреля и привел к гибели семи человек. Также он рассказал, как теперь будут готовить к работе правоохранителей и какие кадровые решения были приняты.

Напомним, что 20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее количество погибших возросло до семи человек. В больнице скончался мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

О личности: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

