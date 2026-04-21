Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Кратко:
- Суд избрал меру пресечения двум патрульным Киева
- Подозрение: служебная халатность с тяжкими последствиями
- Залог — 266 240 грн или содержание под стражей
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и определил меры пресечения для двух сотрудников патрульной полиции столицы.
Во вторник, 21 апреля, по ходатайству прокуроров Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По данным следствия, правоохранители подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Суд принял решение о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен для каждого из подозреваемых.
Прокуратура настаивала именно на самой строгой мере пресечения — содержании под стражей, аргументируя это тяжестью возможных последствий и общественным резонансом дела.
В прокуратуре отметили, что в настоящее время продолжается изучение полного текста судебного решения для определения дальнейших процессуальных шагов. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Теракт в Киеве 18 апреля 2026 года — новости по теме
Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта, который произошел в Киеве 18 апреля и привел к гибели семи человек. Также он рассказал, как теперь будут готовить к работе правоохранителей и какие кадровые решения были приняты.
Напомним, что 20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее количество погибших возросло до семи человек. В больнице скончался мужчина, за жизнь которого боролись врачи.
О личности: Руслан Кравченко
Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.
