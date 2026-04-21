Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

Руслана Заклинская
21 апреля 2026, 18:10
В ходе неформальных переговоров о прекращении войны возникла идея создания на востоке Украины зоны под названием "Донниленд".
Украина предлагала создать
Украина предлагала переименовать Донбасс в честь Трампа

Главное:

  • Часть территорий Донбасса предложили назвать "Доннилендом"
  • Так пытались склонить администрацию Трампа на сторону Украины в переговорах
  • Название возникло как комбинация слов "Донбасс" и "Дональд"

Во время неформальных обсуждений вариантов урегулирования войны в Украине появилась инициатива назвать часть территорий на востоке страны "Доннилендом". Так украинские переговорщики пытались заручиться поддержкой администрации Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников, название возникло как сочетание слов "Донбасс" и "Дональд" и изначально носило шуточный характер. В то же время его рассматривали как попытку привлечь внимание администрации Дональда Трампа к украинской позиции и усилить политическое давление на Россию в вопросах территориальных требований.

Речь идет о территориях на востоке Украины, которые в настоящее врем остаются предметом споров в переговорах с Россией. Среди вариантов обсуждались создание демилитаризованной зоны или специального экономического режима, который не предусматривает полного контроля ни одной из сторон.

В то же время "Донниленд" не имеет никакого официального статуса и не фигурирует ни в каких формальных документах. Идея осталась лишь в рамках неформальных дискуссий между участниками переговоров.

В материале отмечается, что подобные "именные" инициативы не являются уникальными и ранее появлялись проекты вроде "Форт Трамп" в Польше и "Дорога Трампа" в рамках договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

Как отметили в NYT, переговоры о будущем Донбасса остаются сложными. Россия настаивает на полном контроле над регионом, тогда как Украина отвергает такие требования и подчеркивает необходимость сохранения суверенитета. Обсуждение возможных компромиссов продолжается, однако конкретных договоренностей пока нет.

Как сообщал Главред, Киев готов к возможной встрече лидеров Украины, России, Турции и, вероятно, США, которую могут организовать в Турции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не примет российские требования о выводе войск из Донбасса и любые ультиматумы, противоречащие территориальной целостности государства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, в частности организации встречи на уровне лидеров. По его словам, Анкара поддерживает идею мирного урегулирования через переговорный процесс и готова предоставить площадку для диалога, если обе стороны выразят согласие.

В Кремле не исключают возобновления переговоров в Стамбуле, однако заявляют, что этот вопрос пока не является для России приоритетным. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия якобы не навязывает переговоры, но готова к ним, если другая сторона будет готова.

Об источнике: The New York Times

The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:10Война
