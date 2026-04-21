Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

Главное:
- Часть территорий Донбасса предложили назвать "Доннилендом"
- Так пытались склонить администрацию Трампа на сторону Украины в переговорах
- Название возникло как комбинация слов "Донбасс" и "Дональд"
Во время неформальных обсуждений вариантов урегулирования войны в Украине появилась инициатива назвать часть территорий на востоке страны "Доннилендом". Так украинские переговорщики пытались заручиться поддержкой администрации Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным собеседников, название возникло как сочетание слов "Донбасс" и "Дональд" и изначально носило шуточный характер. В то же время его рассматривали как попытку привлечь внимание администрации Дональда Трампа к украинской позиции и усилить политическое давление на Россию в вопросах территориальных требований.
Речь идет о территориях на востоке Украины, которые в настоящее врем остаются предметом споров в переговорах с Россией. Среди вариантов обсуждались создание демилитаризованной зоны или специального экономического режима, который не предусматривает полного контроля ни одной из сторон.
В то же время "Донниленд" не имеет никакого официального статуса и не фигурирует ни в каких формальных документах. Идея осталась лишь в рамках неформальных дискуссий между участниками переговоров.
В материале отмечается, что подобные "именные" инициативы не являются уникальными и ранее появлялись проекты вроде "Форт Трамп" в Польше и "Дорога Трампа" в рамках договоренностей между Арменией и Азербайджаном.
Как отметили в NYT, переговоры о будущем Донбасса остаются сложными. Россия настаивает на полном контроле над регионом, тогда как Украина отвергает такие требования и подчеркивает необходимость сохранения суверенитета. Обсуждение возможных компромиссов продолжается, однако конкретных договоренностей пока нет.
Мирные переговоры — новости по теме
Как сообщал Главред, Киев готов к возможной встрече лидеров Украины, России, Турции и, вероятно, США, которую могут организовать в Турции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не примет российские требования о выводе войск из Донбасса и любые ультиматумы, противоречащие территориальной целостности государства.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, в частности организации встречи на уровне лидеров. По его словам, Анкара поддерживает идею мирного урегулирования через переговорный процесс и готова предоставить площадку для диалога, если обе стороны выразят согласие.
В Кремле не исключают возобновления переговоров в Стамбуле, однако заявляют, что этот вопрос пока не является для России приоритетным. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия якобы не навязывает переговоры, но готова к ним, если другая сторона будет готова.
Об источнике: The New York Times
The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
