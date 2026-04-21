Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

В ходе неформальных переговоров о прекращении войны возникла идея создания на востоке Украины зоны под названием "Донниленд".

https://glavred.info/war/ukraina-predlagala-sozdat-donnilend-na-chasti-territorii-donbassa-nyt-10758470.html Ссылка скопирована

Украина предлагала переименовать Донбасс в честь Трампа

Главное:

Во время неформальных обсуждений вариантов урегулирования войны в Украине появилась инициатива назвать часть территорий на востоке страны "Доннилендом". Так украинские переговорщики пытались заручиться поддержкой администрации Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников, название возникло как сочетание слов "Донбасс" и "Дональд" и изначально носило шуточный характер. В то же время его рассматривали как попытку привлечь внимание администрации Дональда Трампа к украинской позиции и усилить политическое давление на Россию в вопросах территориальных требований.

видео дня

Речь идет о территориях на востоке Украины, которые в настоящее врем остаются предметом споров в переговорах с Россией. Среди вариантов обсуждались создание демилитаризованной зоны или специального экономического режима, который не предусматривает полного контроля ни одной из сторон.

В то же время "Донниленд" не имеет никакого официального статуса и не фигурирует ни в каких формальных документах. Идея осталась лишь в рамках неформальных дискуссий между участниками переговоров.

Войны, которые Трамп "остановил" / Инфографика: Главред

В материале отмечается, что подобные "именные" инициативы не являются уникальными и ранее появлялись проекты вроде "Форт Трамп" в Польше и "Дорога Трампа" в рамках договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

Как отметили в NYT, переговоры о будущем Донбасса остаются сложными. Россия настаивает на полном контроле над регионом, тогда как Украина отвергает такие требования и подчеркивает необходимость сохранения суверенитета. Обсуждение возможных компромиссов продолжается, однако конкретных договоренностей пока нет.

Как сообщал Главред, Киев готов к возможной встрече лидеров Украины, России, Турции и, вероятно, США, которую могут организовать в Турции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не примет российские требования о выводе войск из Донбасса и любые ультиматумы, противоречащие территориальной целостности государства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, в частности организации встречи на уровне лидеров. По его словам, Анкара поддерживает идею мирного урегулирования через переговорный процесс и готова предоставить площадку для диалога, если обе стороны выразят согласие.

В Кремле не исключают возобновления переговоров в Стамбуле, однако заявляют, что этот вопрос пока не является для России приоритетным. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия якобы не навязывает переговоры, но готова к ним, если другая сторона будет готова.

Об источнике: The New York Times The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред