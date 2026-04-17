Переговоры между Зеленским и Путиным: Эрдоган сделал важное заявление

Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турции не исключают встречи лидеров Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией.

Как заявил он во время выступления на 5-м Анталийском дипломатическом форуме, Анкара готова способствовать проведению саммита на уровне лидеров Украины и РФ.

При этом президент Турции выразил сожаление по поводу разрушений и человеческих жертв, вызванных российской войной против Украины.

"Мы все еще верим, что война закончится благодаря переговорному процессу, в котором стороны будут справедливо и равно представлены. Я хотел бы здесь искренне заявить, что Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров, включая встречу на уровне лидеров, если стороны этого желают", - сказал он.

Перспективы завершения войны: оценка эксперта

Эксперт Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ранее отмечал, что рассчитывать на быстрое окончание боевых действий или скорое перемирие пока преждевременно. По его словам, между сторонами остаются глубокие разногласия, из-за чего переговорный процесс может затянуться.

Он выразил надежду, что урегулирование не растянется на весь 2026 год, однако подчеркнул: в ближайшее время существенного прогресса ожидать не стоит. Также, по его мнению, Соединённые Штаты пока не готовы усиливать давление на Россию более жёсткими инструментами.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

