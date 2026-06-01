"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

Последней работой Клинта Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер.

Клинт Иствуд завершил карьеру в кино

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Об этом рассказал в недавнем интервью France 3 сын артиста Кайл.

"У меня много хороших воспоминаний о совместной работе с ним. Но теперь он на пенсии, ему ведь уже за 95 лет. Мне повезло поработать с ним на многих фильмах", - заявил Кайл Иствуд. видео дня

Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

О персоне: Клинт Иствуд Клинт Иствуд - американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. По данным Википедии, он - лауреат пяти наград Американской киноакадемии: четырёх премий "Оскар" в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм", а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство. Обладатель Национальной медали США в области искусств(2009). Лауреат премии "Почётный Сезар".

