Через 78 дней после смерти любимой: 94-летний Клинт Иствуд нашел новую подругу

В июле 2024 года Клинт Иствуд стал вдовцом - умерла Кристина Сандера, с которой он жил в фактическом браке на протяжении последних 10 лет. Однако горевал легендарный актер недолго - по данным издания Radar Online он уже представил своему близкому окружению новую возлюбленную.
Иствуд оплакивал Сандеру менее трех месяцев, что для многих может показаться странным. Но приближенные к звезде отмечают - Клинт понимает, что он совсем немолод, и его земное время ограничено, поэтому берет от жизни все.
"Для большинства нормальных людей новые свидания после такой потери были бы неожиданностью. Но Иствуду 94 года, и он знает, что должен наслаждаться жизнью в полную силу. Он хочет иметь партнера и уже представил свою новую любовь своему окружению", - сообщил инсайдер. Имя и возраст новой избранницы звезды спагетти-вестернов пока не разглашается.
Голливудская легенда известен своей бурной личной жизнью. У Клинта Иствуда 8 детей (трое из которых стали актерами) от шести разных женщин. Но официально он был женат три раза - с Мэгги Джонсон, Сондрой Локк и Диной Иствуд.
Кто такой Клинт Иствуд
Клинт Иствуд - американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. По данным Википедии, он - лауреат пяти наград Американской киноакадемии: четырёх премий "Оскар" в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм", а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство. Обладатель Национальной медали США в области искусств(2009). Лауреат премии "Почётный Сезар".
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