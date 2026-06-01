В Житомирской области пограничники сбили "Шахед" из стрелкового оружия

Своевременная реакция ГПСУ помогла избежать возможных разрушений в регионе.

Пограничники в Житомирской области сбили вражеский дрон из стрелкового оружия / Коллаж: Главред, фото: Северная граница. Госпогранслужба

Пограничники вечером 31 мая сбили дрон в Коростенском районе

Им удалось поразить вражескую цель из стрелкового оружия

Украинские пограничники вечером 31 мая сбили российский ударный дрон в Коростенском районе Житомирской области. О факте уничтожения воздушной цели 1 июня сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

Отмечается, что во время объявленной воздушной тревоги военнослужащие 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов заметили вражеский беспилотник. После идентификации цели бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили дрон, не допустив его приближения к объектам гражданской и критической инфраструктуры.

В ведомстве также опубликовали фото сбитого беспилотника и столба дыма, поднявшегося после сбивания:

Обломки сбитого БПЛА россиян / Фото: Северная граница. Госпогранслужба

В сообщении отмечается, что своевременное реагирование помогло избежать возможных разрушений, а ГПСУ продолжает играть ключевую роль в системе обороны государственной границы.

Удары РФ по Житомирщине 31 мая — что известно

Как писал Главред, 31 мая Житомирская область пережила ночную атаку российских БПЛА, которая сильнее всего ударила по Коростенскому району и Овруцкой общине. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и производственных объектов, однако обошлось без пострадавших.

В Коростене серия утренних взрывов подняла над городом густой дым. По словам заместителя мэра Натальи Чижевской, тревоги продолжались всю ночь, а службы реагирования сразу же отправились к местам возможных попаданий.

В Овруцкой общине после ударов пропало электричество, и Пункты несокрушимости снова стали опорой для людей. Энергетики работали без перерыва, пытаясь как можно быстрее восстановить электроснабжение жителям.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

