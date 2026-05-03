Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

Виталий Кирсанов
3 мая 2026, 17:55
Граница с Беларусью по-прежнему рассматривается как потенциально опасное направление для Украины.
Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор
Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Шар используется для усиления сигнала российских средств поражения
  • Украина готовится к возможной дестабилизации границы с Беларусью

Вечером 2 мая из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор. Он используется для усиления сигнала российских средств поражения. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии для телемарафона.

По его словам, граница с Беларусью по-прежнему рассматривается как потенциально опасное направление для Украины. Даже несмотря на отсутствие значительного присутствия российских войск на территории Беларуси, страна продолжает оказывать поддержку России и действует в её интересах.

видео дня

По словам Демченко, Украина готовится к возможной дестабилизации границы с Беларусью, хотя он и не может раскрывать подробности такой подготовки.

"Вчера вечером мы также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую впоследствии идентифицировали как воздушный шар. Фактически это было устройство с ретранслятором для усиления сигнала для воздушных средств поражения, которые Россия использует против нашей страны во время обстрелов", – рассказал Демченко.

Угроза со стороны Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в настоящее время угроза со стороны Беларуси для Украины ограничивается преимущественно информационным давлением, и реальных признаков подготовки к наступлению не наблюдается, считает бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

В то же время, по оценке Дмитрия Кулебы, Беларусь и в дальнейшем выполняет вспомогательную роль в действиях России против Украины. Еще в 2022 году ее территория и воздушное пространство использовались для наступательных операций, хотя сама белорусская армия непосредственно в боях не участвовала, а представители власти неофициально заявляли об отсутствии влияния на ситуацию.

Вместе с тем Россия может рассматривать сценарий создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил, если получит на это согласие Александра Лукашенко, отмечает ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Другие новости:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Беларусь ГПСУ Андрей Демченко новости Беларуси
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:55Война
Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:55Украина
РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

17:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Неужели способен на такое: жена Игоря Николаева засветила синяки

Неужели способен на такое: жена Игоря Николаева засветила синяки

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Последние новости

18:55

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:37

Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

18:14

Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

17:55

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:52

Любимчики Вселенной: кому улыбнется удача до конца мая

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
17:28

Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

17:13

РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

17:11

Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"

16:56

Всегда рядом: пожилые соседи довели молодую женщину до истерики

Реклама
16:40

Почему 4 мая нельзя заниматься уборкой: какой церковный праздник

16:25

Россияне штурмуют границу и прорываются на запад: названо опасное направление

16:23

В шаге от финала: почему одну из самых глубоких станций так и не открыли для людей

16:12

Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026Видео

15:56

Стюардесса показала, что у нее под униформой: пассажиры замерлиВидео

15:39

"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

15:29

Погода еще сто раз изменится: синоптики предупредили о переменчивой погоде

15:21

На Ровенщину придет настоящее тепло: когда температура поднимется до +26°

15:16

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

15:16

Финансовый гороскоп с 3 по 10 мая: Овнам — прибыль, Львам — лишние расходы

14:48

Женщина с деменцией кормила собаку 8 раз в день: чем все закончилосьВидео

Реклама
14:44

Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

14:43

Рекордное тепло накроет Житомирщину: когда температура подскочит до +27 градусов

14:30

"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

14:21

Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

14:09

Любовный гороскоп с 4 по 10 мая: Близнецам - сюрпризы, Львам - приключения

13:57

Ученые из СССР "открыли" воду, которую сочли угрозой для планеты

13:19

Таро-гороскоп: Овнам — ценные уроки, Близнецам — равновесие, а Ракам — горькая правда

13:17

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:10

"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

13:05

После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

12:39

"Это верх цинизма": ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

12:30

Что происходит после установки панелей: детали, о которых не знают

12:08

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Скорпионам — риски, Стрельцам — успех

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

12:01

Никакие не "сморчки": как правильно назвать весенние грибы на украинском

11:14

Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"

10:54

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать розы во время цветения

10:27

РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

10:26

ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ: Зеленский показал кадры операции

10:16

LELEKA выйдет на сцену Евровидения 2026 не одна: артистка раскрыла главную интригуВидео

Реклама
10:05

Иран стал посредником между США и РФ по перемирию с Украиной - Климовскиймнение

09:37

Не случалось с августа 2024 года: РФ скрывает масштабный провал своей армии на фронте

09:31

Оккупанты цинично атаковали Одесчину: есть погибшие и раненые - все о последствияхФото

09:10

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявил о масштабном сокращении войск США в Европе: о каком количестве идет речь

07:36

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

05:30

Один шанс из тысячи: каким знакам зодиака вот-вот повезет сорвать джекпот

04:36

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

03:30

Как размножить смородину черенками в воде: с одного куста можно получить десятки растенийВидео

03:02

Новые правила техосмотра в Украине — что скрывает система проверок, ответ адвоката

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять