Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

Граница с Беларусью по-прежнему рассматривается как потенциально опасное направление для Украины.

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор

Кратко:

Шар используется для усиления сигнала российских средств поражения

Украина готовится к возможной дестабилизации границы с Беларусью

Вечером 2 мая из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор. Он используется для усиления сигнала российских средств поражения. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии для телемарафона.

По его словам, граница с Беларусью по-прежнему рассматривается как потенциально опасное направление для Украины. Даже несмотря на отсутствие значительного присутствия российских войск на территории Беларуси, страна продолжает оказывать поддержку России и действует в её интересах.

По словам Демченко, Украина готовится к возможной дестабилизации границы с Беларусью, хотя он и не может раскрывать подробности такой подготовки.

"Вчера вечером мы также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую впоследствии идентифицировали как воздушный шар. Фактически это было устройство с ретранслятором для усиления сигнала для воздушных средств поражения, которые Россия использует против нашей страны во время обстрелов", – рассказал Демченко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в настоящее время угроза со стороны Беларуси для Украины ограничивается преимущественно информационным давлением, и реальных признаков подготовки к наступлению не наблюдается, считает бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

В то же время, по оценке Дмитрия Кулебы, Беларусь и в дальнейшем выполняет вспомогательную роль в действиях России против Украины. Еще в 2022 году ее территория и воздушное пространство использовались для наступательных операций, хотя сама белорусская армия непосредственно в боях не участвовала, а представители власти неофициально заявляли об отсутствии влияния на ситуацию.

Вместе с тем Россия может рассматривать сценарий создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил, если получит на это согласие Александра Лукашенко, отмечает ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

