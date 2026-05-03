Оккупанты цинично атаковали Одесчину: есть погибшие и раненые - все о последствиях

В ночь на 3 мая оккупанты вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказались гражданская и портовая инфраструктура региона.
В результате атаки РФ погибли два человека, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, двое людей погибли, еще пятеро пострадали. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
В результате атаки в Одесском районе зафиксировано попадание вражеских дронов в три жилых дома, еще два повреждены.
В результате атаки на портовую инфраструктуру повреждены резервуары для хранения и административное здание, сообщают в Министерстве развития общин и территорий.
"Россия системно наносит удары по логистике - железной дороге, портам, объектам, обеспечивающим жизнедеятельность страны", - подчеркнули в Минразвития.
Возникшие пожары в настоящее время ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над устранением последствий.
Атаки РФ на Одесскую область — последние новости
Главред ранее писал, что в ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Зафиксирован пожар в 16-этажном доме. Также был нанесен удар по еще одному высотному зданию — там произошло возгорание на 11-м и 12-м этажах.
В ночь на 30 апреля враг осуществил несколько волн массированных атак ударными дронами. Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре города. В результате были повреждены десятки объектов. В результате атаки есть пострадавшие — 18 человек.
Ночью 27 апреля Одесса и область в очередной раз подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
