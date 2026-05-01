Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантов

Россия продолжает целенаправленно бить по энергетике, критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях ночной атаки страны-агрессора РФ по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По словам главы государства, этой ночью российские войска ударили по жилым многоэтажкам в Одессе. На данный момент известно о пяти пострадавших, а в двух домах вспыхнули пожары.

Также в Кривом Роге в результате удара дроном ранения получил один человек.

Под ударом оказалась и железнодорожная инфраструктура в Харьковской области — повреждены тяговые подстанции и загорелись вагоны. Из-за обстрела без электроснабжения остались тысячи семей.

Кроме того, атаки фиксировались в Сумской и Запорожской областях.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленно бить по энергетике, критической инфраструктуре и гражданским объектам. По его данным, за ночь оккупанты запустили 210 ударных беспилотников, около 140 из которых — дроны типа "Шахед".

Президент отметил, что такие ежедневные атаки свидетельствуют о необходимости усиления давления на РФ, продолжения санкционной политики и координации ограничений с международными партнерами.

По словам Зеленского, если Москва не готова переходить к дипломатии добровольно, ее необходимо принудить к этому усилением давления.

"Именно такие ежедневные удары показывают, что требуется большее давление на Россию. Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности. Продолжение санкционной политики должно быть, как и синхронизация всех наших санкций с партнерами. Наши дальнобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это совершенно справедливо, а главное ограничивает возможности РФ затягивать эту войну. Если Россия не хочет переходить в дипломатию добровольно, ее нужно заставить. И я благодарен всем, кто нам в этом помогает", - написал президент в Telegram.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 1 мая (с 17:45 30 апреля) армия РФ атаковала Украину 210 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, сообщили в ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Повреждены два многоэтажных жилых дома. На местах попаданий разрушены квартиры, возникли пожары. Пострадали два человека, им предоставляется вся необходимая помощь.

В области также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. На местах происшествия работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Утром 1 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Есть попадания в нескольких районах города. Под ударами оказались сразу несколько районов города. В результате массированной атаки есть пострадавшие.

Мониторы зафиксировали тревожную активность РФ

Утром 1 мая российская оккупационная армия готовит массированный комбинированный удар по Украине. Высока вероятность того, что удар будет нанесен будет в течение дня.

Оккупанты планируют применить во время атаки сотни дронов и десятки ракет, а именно:

Шахеды - 250 ед. с севера и 200 ед. с юга;

до 15 баллистических ракет "Искандер-М";

до 10 крылатых ракет "Искандер-К";

до 5 бортов "МиГ-31К.

Мониторы отмечают, что особую внимательность должны проявить жители Киева и области.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года.

