'ТУшки' уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда ждет пуск ракет

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Российские оккупационные войска подготовились к очередному массированному ракетному удару по территории Украины. По информации мониторинговых каналов, в воздух была поднята группа стратегической авиации РФ.

Как сообщали аналитики, была зафиксирована работа телекодовой аппаратуры стратегической авиации в зоне ответственности западной части России.

В воздухе находятся как минимум четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые совершили вылет с аэродрома "Оленья". Также зафиксирован подъем как минимум двух самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка".

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По их оценкам, первые самолеты могут достичь северных пусковых рубежей ориентировочно между 00:50 и 01:00. Вторая группа, вероятно, выйдет на позиции около 01:20. Время подлета Ту-160 к районам возможного запуска ракет оценивается примерно в 50 минут.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что вероятные пуски ракет могут состояться в промежутке между 01:10 и 01:30 или позже.

По состоянию на 23:51 сообщается, что два Ту-160 уже пролетали над территорией Республики Коми и направлялись в сторону Вологодской области.

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