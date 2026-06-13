РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

Заметные изменения произошли не только в вооружении, но и в подходе к подготовке ударов РФ, говорит Павел Лакийчук.

https://glavred.info/ukraine/rf-rezko-menyaet-taktiku-obstrelov-ekspert-raskryl-k-chemu-gotovitsya-ukraincam-10772720.html Ссылка скопирована

РФ готовит массированные ракетные удары / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ИИ

Важное из заявлений Лакийчука:

Кремль все чаще сочетает военные действия с информационным воздействием

Перед атаками РФ проводит длительные подготовительные мероприятия

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что Россия продолжает адаптировать свои средства поражения и подходы к проведению атак.

По его словам, модернизация затронула, в частности, крылатые ракеты Х-101, а также беспилотники, которые регулярно дорабатываются с учетом развития украинской системы ПВО.

видео дня

Эксперт отметил, что заметные изменения произошли не только в вооружении, но и в подходе к подготовке ударов. По его мнению, Кремль все чаще сочетает военные действия с информационным воздействием, сопровождая возможные атаки громкими заявлениями и предупреждениями о "ответных ударах". Это создает дополнительное психологическое давление и усиливает напряжение среди населения.

Лакийчук пояснил, что перед масштабными атаками противник нередко проводит длительные подготовительные мероприятия, связанные с разведкой, управлением войсками и координацией действий. Такие циклы могут повторяться несколько раз, прежде чем происходит реальный удар, что, по мнению эксперта, рассчитано на создание постоянного ожидания угрозы.

Также он обратил внимание на продолжающееся совершенствование ударных дронов и ракетного вооружения. Россия стремится повысить эффективность своих атак и найти способы преодоления существующих средств противовоздушной обороны. В связи с этим эксперт подчеркнул важность дальнейшего укрепления украинской ПВО, развития технологий противоракетной защиты и расширения сотрудничества с международными партнерами в сфере поставок современных оборонных систем.

/ Инфографика Главреда

Эксперт предупредил о риске новых масштабных атак на Киев

Военный аналитик Олег Жданов считает, что угроза новых массированных ударов по Киеву сохраняется. По его оценке, российские войска могут проводить подобные атаки с более длительными интервалами, однако вероятность их повторения остается высокой.

Эксперт также отметил, что во время одного из последних обстрелов Россия, по его словам, задействовала широкий спектр ракетного вооружения. Он подчеркнул, что в атаке использовались практически все основные типы ракет, находящиеся на вооружении РФ, включая межконтинентальную баллистическую ракету.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред