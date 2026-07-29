Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещь

Как вырастить крупные арбузы и дыни: пошаговая схема из 4 подкормок за сезон и правила прищипывания побегов.

https://glavred.info/sad-ogorod/arbuzy-vyrastut-krupnymi-a-dyni-sladkimi-nuzhno-sdelat-vsego-odnu-veshch-10784207.html Ссылка скопирована

Обрезка арбузов - огородник назвал два правила получения большого урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как происходит формирование арбузов

Почему прищипывают центральный побег у дыни

Арбузы и дыни требуют противоположного формирования куста - и именно из-за этого огородники чаще всего теряют размер плодов. Помимо правильно выбранной схемы пасынкования, важную роль играет график подкормки и выбор проверенных сортов. О собственном опыте и пошаговой технологии рассказал блогер-огородник, автор YouTube-канала Иван Саврий.

Главред выяснил, чем подкормить арбузы и дыни.

видео дня

Какие сорта арбузов выбрать для раннего урожая

Все начинается с выбора посевного материала: случайные пакетики хозяин не берет, а работает с тем, что уже показало результат на его участке.

"Прежде всего, нужно выбрать хороший, проверенный сорт, чтобы получить ранний и ультраранний урожай", - подчеркивает Саврий.

В этом сезоне на его грядке - арбуз "Княжич", ультраранний сорт весом 5–6 килограммов. В прошлом году специалист также отметил сорта "Северное сияние" и "Огонек".

Смотрите видео о том, как правильно прищипывать арбузы и дыни:

Как правильно сеять арбузы: рассадой или в открытый грунт

Основной урожай высаживают рассадой, а если какие-то кусты на грядке погибают, проводится подсев семенами сразу в открытый грунт.

"Я высаживаю рассадой, но можно сажать их и в открытый грунт. Если что-то где-то гибнет, то я подсеваю семена. Однако для получения хорошего раннего урожая лучше высаживать рассаду", - отмечает огородник.

Чем подкармливать рассаду арбузов для хорошего старта

График подкормок разбит на четыре ключевых внесения за сезон. Первый этап приходится на период, когда всходы ещё находятся в помещении. Для этого применяют специализированное водорастворимое удобрение для рассады с макроэлементами.

"Через две недели я всю свою рассаду арбузов, перцев, томатов, дынь, кабачков подкармливаю вот таким удобрением. Здесь и азот, и фосфор, и калий, и магний - всё, что нужно для рассады, для хорошего старта", - рассказывает Саврий.

Такой препарат применяют тремя способами: под корень, по листьям или непосредственно добавляют в почвенную смесь.

Как помочь арбузам адаптироваться после высадки в грунт

Вторая обработка проводится сразу после пересадки растений на грядку. Для стимуляции корневой системы, преодоления пересадочного стресса и наращивания зеленой массы используют жидкий концентрированный стимулятор роста.

"После высадки в открытый грунт растение долго стоит на месте и не может начать расти из-за повреждения корней. Препарат помогает стимулировать укрепление корневой системы и набор зеленой массы", - отмечает блогер.

Какие универсальные удобрения использовать во время цветения баштана

Третий этап наступает через две недели, когда куст уже нарастил достаточно листьев. На этом этапе применяют комплексное водорастворимое удобрение с равным соотношением NPK (18-18-18) и микроэлементами. Сбалансированный состав с серой, бором, железом, цинком и медью помогает растению активно цвести и завязывать плоды.

"Почва у всех разная, может не хватать определенных элементов. Это универсальное удобрение как раз помогает восполнить все дефициты растения", - убежден Саврий.

Последнее, четвёртое внесение повторяет применение стимулятора роста плодов - его проводят уже тогда, когда завязь полностью сформировалась, чтобы дать растению силы для налива. Помимо этих четырёх этапов дополнительные удобрения на грядку не вносят.

Смотрите видео о схеме подкормки арбузов и дынь в течение сезона:

Как правильно прищипывать арбузы для большого урожая

Удобрения - лишь часть успеха. Остальное решает правильное распределение нагрузки на куст, и для этих двух культур принципы формирования зеркально противоположны.

Для арбузов главным является центральный побег.

"Арбузы всегда хорошо плодоносят на центральном побеге и образуют много пасынков. Но пасынки нужно прищипывать. Тогда все силы и питательные вещества растения будут направляться в центральный побег, благодаря чему арбузы будут хорошо завязываться и вырастать крупными", - подчеркивает огородник.

Сколько арбузов можно собрать с одного куста

При такой схеме с одного куста можно получить от 3 до 5 полноценных крупных арбузов.

Как формировать дыни для быстрого завязывания плодов

Для второй культуры порядок действий обратный, поскольку она плодоносит на боковых побегах.

"Для получения хорошего урожая дынь нужно, наоборот, прищипнуть центральный побег, ведь дыни завязывают плоды именно на пасынках. После удаления верхушки центрального побега на боковых побегах сразу появляется завязь", - объясняет хозяин.

Оба приёма прищипывания работают только при условии своевременного выполнения, пока растение не потратило силы на лишнюю зелёную массу.

Что посадить рядом с арбузами и дынями / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об авторе: Иван Саврий Иван Саврий - пользователь, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц. Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред