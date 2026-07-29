Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Арбузы вырастут крупными, а дыни - сладкими: нужно сделать всего одну вещь

Юрий Берендий
29 июля 2026, 05:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как вырастить крупные арбузы и дыни: пошаговая схема из 4 подкормок за сезон и правила прищипывания побегов.
Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещь
Обрезка арбузов - огородник назвал два правила получения большого урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как происходит формирование арбузов
  • Почему прищипывают центральный побег у дыни

Арбузы и дыни требуют противоположного формирования куста - и именно из-за этого огородники чаще всего теряют размер плодов. Помимо правильно выбранной схемы пасынкования, важную роль играет график подкормки и выбор проверенных сортов. О собственном опыте и пошаговой технологии рассказал блогер-огородник, автор YouTube-канала Иван Саврий.

Главред выяснил, чем подкормить арбузы и дыни.

видео дня

Какие сорта арбузов выбрать для раннего урожая

Все начинается с выбора посевного материала: случайные пакетики хозяин не берет, а работает с тем, что уже показало результат на его участке.

"Прежде всего, нужно выбрать хороший, проверенный сорт, чтобы получить ранний и ультраранний урожай", - подчеркивает Саврий.

В этом сезоне на его грядке - арбуз "Княжич", ультраранний сорт весом 5–6 килограммов. В прошлом году специалист также отметил сорта "Северное сияние" и "Огонек".

Смотрите видео о том, как правильно прищипывать арбузы и дыни:

Как правильно сеять арбузы: рассадой или в открытый грунт

Основной урожай высаживают рассадой, а если какие-то кусты на грядке погибают, проводится подсев семенами сразу в открытый грунт.

"Я высаживаю рассадой, но можно сажать их и в открытый грунт. Если что-то где-то гибнет, то я подсеваю семена. Однако для получения хорошего раннего урожая лучше высаживать рассаду", - отмечает огородник.

Чем подкармливать рассаду арбузов для хорошего старта

График подкормок разбит на четыре ключевых внесения за сезон. Первый этап приходится на период, когда всходы ещё находятся в помещении. Для этого применяют специализированное водорастворимое удобрение для рассады с макроэлементами.

"Через две недели я всю свою рассаду арбузов, перцев, томатов, дынь, кабачков подкармливаю вот таким удобрением. Здесь и азот, и фосфор, и калий, и магний - всё, что нужно для рассады, для хорошего старта", - рассказывает Саврий.

Такой препарат применяют тремя способами: под корень, по листьям или непосредственно добавляют в почвенную смесь.

Как помочь арбузам адаптироваться после высадки в грунт

Вторая обработка проводится сразу после пересадки растений на грядку. Для стимуляции корневой системы, преодоления пересадочного стресса и наращивания зеленой массы используют жидкий концентрированный стимулятор роста.

"После высадки в открытый грунт растение долго стоит на месте и не может начать расти из-за повреждения корней. Препарат помогает стимулировать укрепление корневой системы и набор зеленой массы", - отмечает блогер.

Какие универсальные удобрения использовать во время цветения баштана

Третий этап наступает через две недели, когда куст уже нарастил достаточно листьев. На этом этапе применяют комплексное водорастворимое удобрение с равным соотношением NPK (18-18-18) и микроэлементами. Сбалансированный состав с серой, бором, железом, цинком и медью помогает растению активно цвести и завязывать плоды.

"Почва у всех разная, может не хватать определенных элементов. Это универсальное удобрение как раз помогает восполнить все дефициты растения", - убежден Саврий.

Последнее, четвёртое внесение повторяет применение стимулятора роста плодов - его проводят уже тогда, когда завязь полностью сформировалась, чтобы дать растению силы для налива. Помимо этих четырёх этапов дополнительные удобрения на грядку не вносят.

Смотрите видео о схеме подкормки арбузов и дынь в течение сезона:

Как правильно прищипывать арбузы для большого урожая

Удобрения - лишь часть успеха. Остальное решает правильное распределение нагрузки на куст, и для этих двух культур принципы формирования зеркально противоположны.

Для арбузов главным является центральный побег.

"Арбузы всегда хорошо плодоносят на центральном побеге и образуют много пасынков. Но пасынки нужно прищипывать. Тогда все силы и питательные вещества растения будут направляться в центральный побег, благодаря чему арбузы будут хорошо завязываться и вырастать крупными", - подчеркивает огородник.

Сколько арбузов можно собрать с одного куста

При такой схеме с одного куста можно получить от 3 до 5 полноценных крупных арбузов.

Как формировать дыни для быстрого завязывания плодов

Для второй культуры порядок действий обратный, поскольку она плодоносит на боковых побегах.

"Для получения хорошего урожая дынь нужно, наоборот, прищипнуть центральный побег, ведь дыни завязывают плоды именно на пасынках. После удаления верхушки центрального побега на боковых побегах сразу появляется завязь", - объясняет хозяин.

Оба приёма прищипывания работают только при условии своевременного выполнения, пока растение не потратило силы на лишнюю зелёную массу.

Что посадить рядом с арбузами и дынями
Что посадить рядом с арбузами и дынями / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об авторе: Иван Саврий

Иван Саврий - пользователь, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц.

Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород дыня арбуз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

23:02Украина
Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:23Украина
Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

Последние новости

05:57

"Смерть" частной жизни: как в СССР строили дома-коммуны и почему идея провалилась

05:37

Гороскоп на завтра, 30 июля: Овнам — напряжение, Весам — незабываемые моменты

05:09

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещьВидео

04:32

Картофель сварится в два раза быстрее: секрет кроется в одном ингредиенте

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
03:40

Мечутся между двумя огнями: три знака зодиака, склонные к любовным треугольникам

02:15

Планета превратилась в гигантскую печь: названа новая причина гибели динозавров

01:15

РФ выбрала новое направление для атак, под угрозой два крупных города - DeepState

00:21

Какие продукты "боятся" фольги и пищевой пленки: многие ошибаются годамиВидео

Реклама
28 июля, вторник
23:45

РФ сможет массированно бить дронами по западу Украины: "Флеш" назвал условие

23:02

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

22:57

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

22:49

Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правдуВидео

22:27

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

22:22

Названы месяцы рождения людей с выдающимися лидерскими способностями

22:16

Климовский: План Кремля по развязыванию мировой войны трещит по швам

22:06

Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салонаВидео

21:51

Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

21:46

Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибкеВидео

21:23

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

Реклама
21:21

Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

20:57

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

20:51

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

20:47

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

19:52

Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводовВидео

19:45

Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причинаВидео

19:34

Агония: жена Пескова угрожает ЕС за санкции и требует ошеломительную компенсацию

19:26

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

18:56

Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секретВидео

18:43

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для ПутинаВидео

18:30

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:11

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

17:42

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

17:30

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:20

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

17:19

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

17:19

"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

17:05

Слова "противень" нет в украинском языке — как сказать правильноВидео

16:24

После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

Реклама
16:21

"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

16:11

Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощВидео

15:59

Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять