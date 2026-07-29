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РФ выбрала новое направление для атак, под угрозой два крупных города - DeepState

Алексей Тесля
29 июля 2026, 01:15
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Российские войска способны удерживать огневой контроль на глубину около 40 километров.
Фронт, Война
Украина дает отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главное:

  • Проблемой становится технологическое преимущество противника
  • Славянск и Краматорск регулярно подвергаются атакам с применением КАБ

Аналитики DeepState сообщили, что российские силы все активнее сосредотачиваются на Славянско-Краматорском направлении, сопровождая подготовку к новым наступательным действиям интенсивными ударами по населенным пунктам.

По их оценке, одной из главных проблем для украинских защитников становится технологическое преимущество противника, тогда как штурмовые подразделения РФ продолжают нести значительные потери.

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Эксперты отмечают, что Славянск и Краматорск регулярно подвергаются атакам с применением корректируемых авиабомб, реактивной артиллерии, ударных беспилотников типа "Шахед" и FPV-дронов, которые патрулируют улицы и поражают автомобили и случайные цели.

"Ночью взрывы просто не утихают, в частности, из-за применения РСЗО противника, что постепенно превращает города в руины", – говорится в сообщении.

По данным DeepState, российские войска способны удерживать огневой контроль на глубину около 40 километров от линии фронта, что существенно осложняет любое передвижение в этом районе.

"Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированное место, куда вскоре можно будет ехать только в случае крайней необходимости для ведения боевых действий. Жизнь в этих городах становится чрезвычайно опасной, а технологическая война берет верх все сильнее", – отметили в DeepState.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

Возможность атаки ВСУ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказался о перспективах возможных наступательных действий ВСУ после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим.

По его мнению, говорить о начале контрнаступления пока преждевременно, однако нынешняя ситуация открывает для украинской армии возможности для укрепления своих позиций.

"Пока о контрнаступлении говорить рано. Но сегодня у нас действительно есть окно возможностей, когда мы можем существенно улучшить свои позиции", - подчеркнул он.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ
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