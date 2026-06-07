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Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

Дарья Пшеничник
7 июня 2026, 11:31
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По собственным оценкам ISW, в мае российские войска утратили контроль над примерно 280 кв. км территории Украины.
ВСУ, Армия РФ, Фронт, Война
Армия РФ замедлила наступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Главное из новостей:

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  • Украина вернула в мае больше территорий, чем потеряла
  • Российское наступление, по оценкам аналитиков, замедляется
  • Дроны меняют динамику фронта

Украинские защитники в мае достигли самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. Об этом свидетельствуют данные из нового отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и оценки украинских источников.

Украина отбивает инициативу

По информации издания "Милитарный", которое ссылается на источники в Силах обороны, в мае украинские подразделения освободили или зачистили около 250 кв. км территории. Для сравнения, российские войска за этот же период смогли продвинуться лишь примерно на 130 кв. км.

Это существенный контраст с апрелем, когда ситуация была обратной: тогда Украина вернула около 80 кв. км, а россияне захватили 150–160 кв. км.

Данные ISW: российское наступление теряет динамику

Аналитики ISW подтверждают общую тенденцию: в мае российские силы захватили или заняли территорию площадью всего 40 кв. км, тогда как потеряли контроль над примерно 280 кв. км.

В апреле, по их оценкам, российская армия продвинулась на 28 кв. км, но потеряла 116 кв. км.

ISW отмечает, что разные источники применяют разные методики подсчета, однако все они приходят к одному и тому же выводу: российское наступление ослабевает, а украинские силы постепенно улучшают свои позиции.

Дроны меняют правила игры

Аналитики подчеркивают, что современная война все меньше зависит от классического "линейного" фронта. Из-за активного применения беспилотников зона поражения постоянно расширяется, а границы контроля становятся менее четкими.

Это затрудняет точные подсчеты, но не меняет общей картины: эффективность российских наступательных действий падает, тогда как Украина демонстрирует рост результативности.

Итог

Май стал месяцем, когда Украина не только сдержала российское наступление, но и вернула себе стратегическую инициативу на ряде направлений. Аналитики сходятся в одном: темп российских операций снижается, а ВСУ постепенно наращивают успехи.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что в мае российские войска смогли захватить лишь 14 квадратных километров украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают усиливать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону своего влияния вокруг города и создавая предпосылки для дальнейших попыток продвижения в его пределы.

Накануне стало известно, что война в Украине переходит в принципиально новую фазу. Впервые за долгое время абстрактное преимущество материализуется в реальную динамику на линии соприкосновения.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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