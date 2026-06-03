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Обострение на важном направлении: враг готовит плацдарм для проникновения в город

Руслан Иваненко
3 июня 2026, 02:09
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Оккупанты усиливают натиск на подступах к Константиновке и пытаются расширить зону контроля.
ВСУ, Фронт, Война
Оккупанты пытаются закрепиться в районе Ильиновки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • РФ усиливает давление на Константиновку
  • Бои продолжаются возле Ильиновки
  • Активность также в Ступочках

Российские войска продолжают усиливать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону своего влияния вокруг города и создавая предпосылки для дальнейших попыток продвижения в его пределы.

По обновленным данным аналитиков DeepState, оккупационные подразделения активизировали наступательные действия к югу от Ильиновки. По оценкам аналитиков, в случае установления контроля над этим районом противник сможет расширить возможности для переброски пехоты и проведения инфильтрационных операций в направлении Константиновки.

видео дня

Ранее подобную роль для российских сил выполнял населенный пункт Бересток, где они накапливали ресурсы перед дальнейшими атаками. Теперь аналогичное значение, по данным наблюдений, может переходить к району Ильиновки.

Давление с восточного направления и риск плацдармов

Также фиксируется усиление давления с восточного направления — в районах Ступочек и Предтечиного. Одной из приоритетных целей противника называют Новодмитровку. В случае ее захвата российские войска могут получить дополнительный плацдарм для дальнейшего продвижения в северные районы Константиновки.

Эксперты отмечают, что контроль над Ильиновкой и Новодмитровкой потенциально способен создать угрозу для северной части города и осложнить логистику между его отдельными районами.

Отдельно отмечается, что ситуацию осложняют регулярные удары управляемыми авиабомбами и высокая активность российской авиации, сопровождающаяся непрерывными штурмовыми действиями.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Украинские военные, удерживающие оборону на этом направлении, сообщают о значительной нагрузке из-за нехватки личного состава и интенсивности атак противника.

Также, по имеющейся информации, на уровне военного командования обсуждаются изменения в подходах к распределению подкреплений между подразделениями. В частности, рассматривается вариант сокращения практики создания новых частей в пользу доукомплектования уже действующих боевых бригад, которые непосредственно сдерживают наступление российских сил.

Способны ли локальные штурмы РФ изменить ситуацию — мнение эксперта

Военный обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что в войне России против Украины постепенно формируется тенденция, которая больше работает в пользу Украины. В то же время он подчеркнул, что говорить о переломе на фронте пока рано.

По его словам, российская армия постепенно теряет свой наступательный потенциал. В 2025–2026 годах боевые действия со стороны РФ, как утверждает эксперт, в основном сводятся к локальным штурмам с высокими потерями, тогда как общая интенсивность и темпы продвижения снизились.

Коваленко считает, что в таких условиях Россия все чаще оказывается в тактическом тупике и может быть вынуждена перейти к оборонной модели ведения войны. В то же время Украина, по его оценке, наращивает ударные возможности, что создает предпосылки для изменений на поле боя.

"В условиях kill-зон и динамичной высокотехнологичной войны человеческий ресурс не способен разрушить оборону или прорвать kill-зону без огромных потерь. Поэтому Россия заходит в тупик", — подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, в мае российские войска смогли захватить лишь 14 кв. км украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.

Кроме того, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления. Враг также может готовиться к открытию нового направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Напомним, что в Запорожской области российские войска активизировали боевые действия. Оккупантам приказали выйти на окраины Орехова до 31 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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