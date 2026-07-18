Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попали

Управляемые авиабомбы попали в жилой район областного центра, повредив жилые дома и хозяйственные постройки.

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Атака на Запорожье - Федоров раскрыл новые подробности / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

О чем сообщил Иван Федоров:

Число пострадавших возросло с двух до пяти

В частном секторе разрушены дома

Двум детям и трём взрослым оказывают помощь

Пятеро человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, авиабомбы попали в частный сектор областного центра.

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"Российские управляемые авиабомбы ударили по частному сектору областного центра, разрушили и повредили жилые дома и хозяйственные постройки", - отметил Федоров.

Изначально сообщалось о меньшем количестве пострадавших.

"В результате вражеского удара по Запорожью два человека получили ранения", - сообщал он в первом посте.

Тогда речь шла о мужчине 42 лет и девушке 17 лет. Впоследствии данные уточнили - число пострадавших возросло до пяти, и среди них оказался еще один ребенок.

Среди пяти раненых - 14-летний мальчик и 17-летняя девушка. Актуальный список включает пострадавших разного возраста, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Федоров.

КАБ / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказывал о последствиях атаки дронов по нескольким районам Харькова. Он отметил, что повреждены парк и кинотеатр в Шевченковском районе, а также были попадания в жилой сектор. По данным ГСЧС, в результате атак возникли пожары и были повреждены здания в Немишлянском и Шевченковском районах.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также сообщил об ударе по портовой инфраструктуре Одесской области 18 июля. Он добавил, что был нанесен удар по порту Одесской области и пострадало иностранное судно под флагом Антигуа и Барбуды. По сообщениям, в результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения и были госпитализированы.

16 июля глава Одесской ОВА сообщил о ракетном ударе по жилому кварталу Одессы. Он отметил, что повреждена гражданская инфраструктура и произошли пожары в местах попаданий. По предварительным данным, аналитики зафиксировали как минимум три ракеты, есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года - мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной военной администрации.

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