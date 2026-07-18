РФ изменила тактику ночных атак: людей предупреждают о новой угрозе

Вы узнаете:
- Почему Россия отказалась от массированных ночных ударов
- Как изменилась тактика применения дронов Shahed
- Чем опасны атаки беспилотников на малой высоте
Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.
Такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое истощение мирных жителей. Об этом заявил глава Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Киев 24".
Психологическое истощение населения
По словам Хазана, вместо многочасовых атак с большим количеством ракет противник все чаще использует небольшое число боеприпасов, заставляя людей неоднократно просыпаться ночью и спускаться в укрытия.
"Это тактика такая, беспокоящая. То есть не массированная атака, где используется определенное большое количество боеприпасов и длится это несколько часов. А теперь несколько ракет улетело - сигнал воздушной тревоги... Люди должны срываться с мест, идти в укрытие, сохраняя свою жизнь и здоровье", - отметил Хазан.
Эксперт считает, что подобная тактика рассчитана на постепенное психоэмоциональное истощение населения.
Почему ракеты С-300 и С-400 представляют дополнительную угрозу
Хазан также обратил внимание на применение Россией ракет С-300 и С-400 по наземным целям.
По его словам, из-за невысокой точности и мощной осколочной боевой части такие ракеты способны нанести значительный ущерб, а зона поражения обломками может быть еще больше.
Россия меняет тактику применения "Шахедов"
О схожих изменениях сообщил и украинский специалист по радиотехнологиям и военной связи Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его информации, российские войска начали менять тактику использования ударных беспилотников типа Shahed.
По словам эксперта, вместо массированных налетов противник все чаще применяет одиночные, но более сложные атаки с ручным управлением. Предполагается, что такая схема позволяет беспилотникам обходить зоны обнаружения радиолокационных станций и затрудняет работу украинских средств перехвата.
Дроны стали летать на экстремально малой высоте
"Флэш" также сообщил, что для выхода к цели отдельные беспилотники снижаются до крайне малой высоты (около 22 метров).
По его словам, такие цели значительно сложнее обнаруживать и уничтожать, поскольку они дольше остаются вне зоны действия радаров и сокращают время на реагирование сил противовоздушной обороны.
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия может нанести массированные удары по Киеву и области с использованием баллистических ракет. Угроза удара сохраняется в течение ближайших двух дней.
В ГУР заявили, что оккупационная армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.
Кроме того, вечером 17 июля в Харькове раздавались взрывы - центр города атаковала армия страны-агрессора РФ, в результате есть погибший и раненые. Также в результате удара РФ загорелся автомобиль.
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