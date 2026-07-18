РФ изменила тактику ночных атак: людей предупреждают о новой угрозе

Россия изменила тактику ночных атак на Киев, сочетая короткие ракетные удары с применением дронов Shahed, которые летят на экстремально малой высоте.

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РФ изменила тактику ночных атак / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему Россия отказалась от массированных ночных ударов

Как изменилась тактика применения дронов Shahed

Чем опасны атаки беспилотников на малой высоте

Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.

Такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое истощение мирных жителей. Об этом заявил глава Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Киев 24".

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Психологическое истощение населения

По словам Хазана, вместо многочасовых атак с большим количеством ракет противник все чаще использует небольшое число боеприпасов, заставляя людей неоднократно просыпаться ночью и спускаться в укрытия.

"Это тактика такая, беспокоящая. То есть не массированная атака, где используется определенное большое количество боеприпасов и длится это несколько часов. А теперь несколько ракет улетело - сигнал воздушной тревоги... Люди должны срываться с мест, идти в укрытие, сохраняя свою жизнь и здоровье", - отметил Хазан.

Глава Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан / Фото: скриншот с Youtube

Эксперт считает, что подобная тактика рассчитана на постепенное психоэмоциональное истощение населения.

Почему ракеты С-300 и С-400 представляют дополнительную угрозу

Хазан также обратил внимание на применение Россией ракет С-300 и С-400 по наземным целям.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

По его словам, из-за невысокой точности и мощной осколочной боевой части такие ракеты способны нанести значительный ущерб, а зона поражения обломками может быть еще больше.

Россия меняет тактику применения "Шахедов"

О схожих изменениях сообщил и украинский специалист по радиотехнологиям и военной связи Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его информации, российские войска начали менять тактику использования ударных беспилотников типа Shahed.

шахед, shahed / фото: depositphotos.com/ua

По словам эксперта, вместо массированных налетов противник все чаще применяет одиночные, но более сложные атаки с ручным управлением. Предполагается, что такая схема позволяет беспилотникам обходить зоны обнаружения радиолокационных станций и затрудняет работу украинских средств перехвата.

Дроны стали летать на экстремально малой высоте

"Флэш" также сообщил, что для выхода к цели отдельные беспилотники снижаются до крайне малой высоты (около 22 метров).

По его словам, такие цели значительно сложнее обнаруживать и уничтожать, поскольку они дольше остаются вне зоны действия радаров и сокращают время на реагирование сил противовоздушной обороны.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия может нанести массированные удары по Киеву и области с использованием баллистических ракет. Угроза удара сохраняется в течение ближайших двух дней.

В ГУР заявили, что оккупационная армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.

Кроме того, вечером 17 июля в Харькове раздавались взрывы - центр города атаковала армия страны-агрессора РФ, в результате есть погибший и раненые. Также в результате удара РФ загорелся автомобиль.

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