Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

Венгрия в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения заблокировала начало процедуры открытия переговорных кластеров для Украины.

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Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/peter.magyar.102, ua.depositphotos.com

Кратко:

Венгрия отказалась поддержать открытие третьего переговорного кластера для Украины

Будапешт выразил готовность поддержать открытие кластера для Молдовы

Венгрия во время заседания рабочей группы Совета Европейского союза по вопросам расширения (COELA) заблокировала начало процедуры открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в структурах ЕС.

По информации издания, Будапешт при этом выразил готовность поддержать открытие кластера №3 для Молдовы. Однако большинство стран-членов Евросоюза не согласилось рассматривать вопрос отдельно для Кишинева, поэтому итоговое решение принято не было.

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17 июля участники заседания должны были утвердить результаты скрининга переговорных кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы. После этого планировалось направить обеим странам официальные письма с предложением подготовить свои переговорные позиции по соответствующим направлениям.

Как рассказал источник издания, главным препятствием для продвижения процедуры стала именно позиция Венгрии, которая отказалась поддержать открытие третьего переговорного кластера для Украины.

В публикации отмечается, что из-за принципиальной позиции ряда государств-членов ЕС, выступающих за синхронное продвижение Украины и Молдовы на пути к членству, компромисс найти не удалось. Несколько стран настояли на том, чтобы оба государства продолжали переговорный процесс одновременно, поэтому предложение открыть кластер только для Молдовы поддержки не получило.

В итоге участники заседания решили перенести рассмотрение вопроса на следующую встречу COELA, которая состоится 22 июля.

Это заседание станет последним перед летним перерывом в работе рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения. После этого эксперты вернутся к обсуждению вопросов расширения лишь 1 сентября. Если и 22 июля страны-члены не смогут достичь единогласия, открытие новых переговорных кластеров для Украины и Молдовы будет отложено как минимум до начала осени.

При этом "Европейская правда" не уточняет, по каким именно причинам Венгрия выступила против продвижения переговорного процесса Украины.

Вступление стран в ЕС инфографика / Инфографика: Главред

Каково главное препятствие для вступления Украины в ЕС - комментарий народного депутата

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук в комментарии Главреду отметил, что главным препятствием на пути вступления Украины в ЕС остается принцип единогласия при принятии решений. По его словам, эту проблему признают как Украина и другие страны-кандидаты, так и сами институты Евросоюза.

Политик подчеркнул, что сложность заключается в том, что для отмены требования единогласного голосования также необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время в настоящее время среди стран ЕС нет достаточной политической воли для внесения таких фундаментальных изменений в учредительные договоры Союза.

Галайчук также сообщил, что в настоящее время активно обсуждаются более практические аспекты реформы процедуры расширения ЕС. В частности, речь идет о возможных изменениях в методологии вступления новых государств, которая сейчас предусматривает полное выполнение всех требований до получения членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо в них продвинуться", – подытожил он.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, у Украины есть все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже к 2030 году. Эту дату считает вполне реальной и реалистичной посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Украина начала переговоры с Евросоюзом по шестому переговорному кластеру – "внешние отношения", который определяет параметры согласования международной, торговой и оборонной политики страны-кандидата с политикой ЕС. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Совета ЕС.

В то же время политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечал, что нельзя исключать появления проблем со стороны Польши в связи с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз. Главная причина - это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

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Об источнике: Совет Европейского Союза Совет Европейского Союза - третья из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.

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