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Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

Виталий Кирсанов
17 июля 2026, 22:19
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Венгрия в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения заблокировала начало процедуры открытия переговорных кластеров для Украины.
Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/peter.magyar.102, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Венгрия отказалась поддержать открытие третьего переговорного кластера для Украины
  • Будапешт выразил готовность поддержать открытие кластера для Молдовы

Венгрия во время заседания рабочей группы Совета Европейского союза по вопросам расширения (COELA) заблокировала начало процедуры открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в структурах ЕС.

По информации издания, Будапешт при этом выразил готовность поддержать открытие кластера №3 для Молдовы. Однако большинство стран-членов Евросоюза не согласилось рассматривать вопрос отдельно для Кишинева, поэтому итоговое решение принято не было.

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17 июля участники заседания должны были утвердить результаты скрининга переговорных кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы. После этого планировалось направить обеим странам официальные письма с предложением подготовить свои переговорные позиции по соответствующим направлениям.

Как рассказал источник издания, главным препятствием для продвижения процедуры стала именно позиция Венгрии, которая отказалась поддержать открытие третьего переговорного кластера для Украины.

В публикации отмечается, что из-за принципиальной позиции ряда государств-членов ЕС, выступающих за синхронное продвижение Украины и Молдовы на пути к членству, компромисс найти не удалось. Несколько стран настояли на том, чтобы оба государства продолжали переговорный процесс одновременно, поэтому предложение открыть кластер только для Молдовы поддержки не получило.

В итоге участники заседания решили перенести рассмотрение вопроса на следующую встречу COELA, которая состоится 22 июля.

Это заседание станет последним перед летним перерывом в работе рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения. После этого эксперты вернутся к обсуждению вопросов расширения лишь 1 сентября. Если и 22 июля страны-члены не смогут достичь единогласия, открытие новых переговорных кластеров для Украины и Молдовы будет отложено как минимум до начала осени.

При этом "Европейская правда" не уточняет, по каким именно причинам Венгрия выступила против продвижения переговорного процесса Украины.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС инфографика / Инфографика: Главред

Каково главное препятствие для вступления Украины в ЕС - комментарий народного депутата

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук в комментарии Главреду отметил, что главным препятствием на пути вступления Украины в ЕС остается принцип единогласия при принятии решений. По его словам, эту проблему признают как Украина и другие страны-кандидаты, так и сами институты Евросоюза.

Политик подчеркнул, что сложность заключается в том, что для отмены требования единогласного голосования также необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время в настоящее время среди стран ЕС нет достаточной политической воли для внесения таких фундаментальных изменений в учредительные договоры Союза.

Галайчук также сообщил, что в настоящее время активно обсуждаются более практические аспекты реформы процедуры расширения ЕС. В частности, речь идет о возможных изменениях в методологии вступления новых государств, которая сейчас предусматривает полное выполнение всех требований до получения членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо в них продвинуться", – подытожил он.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, у Украины есть все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже к 2030 году. Эту дату считает вполне реальной и реалистичной посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Украина начала переговоры с Евросоюзом по шестому переговорному кластеру – "внешние отношения", который определяет параметры согласования международной, торговой и оборонной политики страны-кандидата с политикой ЕС. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Совета ЕС.

В то же время политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечал, что нельзя исключать появления проблем со стороны Польши в связи с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз. Главная причина - это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

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Об источнике: Совет Европейского Союза

Совет Европейского Союза - третья из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.

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