"Нам будет непросто": прогноз блокирования Польшей вступления Украины в ЕС

В Польше существует довольно противоречивое отношение к Украине, говорит Петр Олещук.

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Петр Олещук оценил обострение отношений между Украиной и Польшей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook П.Олещука

Важное из заявлений Олещука:

Между Украиной и Польшей существуют серьезные давние противоречия

Есть риски со стороны Польши при ратификации вступления Украины в ЕС

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук прокомментировал обострение в отношениях между Польшей и Украиной.

"Это отражение системной политики в Польше, где существует довольно противоречивое отношение к Украине, к украинским политикам и к украинскому государству. И все это периодически проявляется в польской политике. Также влияние оказывает и фактор украинцев в Польше. Все это в комплексе и формирует нынешнюю сложную ситуацию", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт отметил, что этот скандал сам по себе является скорее симптомом, а не причиной.

"Причина заключается в том, что между Украиной и Польшей существуют достаточно серьезные давние противоречия, которые, по-видимому, значительно выходят за пределы сугубо исторических вопросов. Это касается также геополитической роли, которую каждая страна видит для себя в Восточной Европе", - считает он.

По словам политолога, стратегически это еще и проявление определенной конкуренции, которую Польша видит со стороны Украины.

"Ведь Польша давно позиционирует себя как восточный щит Европы и главную державу региона, ориентированную на Запад. И здесь Украина со своим противостоянием России, новейшими технологиями, европейскими амбициями также претендует на важную роль. Поэтому, короче говоря, мой вывод таков: все это надолго. Независимо от того, кто будет возглавлять Украину или Польшу, эта тема будет периодически возникать снова", - предупредил он.

В чем опасность для евроинтеграции Украины

Также по словам собеседника, нельзя исключать появления проблем и с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз со стороны Польши.

"Причем все эти исторические вопросы будут использоваться как повод, тогда как реальная причина, на мой взгляд, будет заключаться в том, что Польша опасается усиления роли Украины в рамках ЕС. Например, того, что Украина будет претендовать на большую долю европейских субсидий", - пояснил он.

Олещук добавил, что главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

"Потому что другие восточноевропейские государства значительно меньше. Даже среди стран ЕС это так. Ни Словакия, ни Чехия, ни Венгрия, ни даже Румыния. Хотя Румынию еще можно считать в определенной степени сопоставимой с Украиной и Польшей. Все остальные государства значительно меньше и играют принципиально иную геополитическую роль. Поэтому с Польшей нам будет непросто еще много лет. Поэтому, несмотря на все эти заявления, глобально каких-либо резких изменений пока не будет. Просто потому, что Польша прекрасно понимает риски и угрозы, которые для нее создает Россия. В то же время, повторюсь, на этапе евроинтеграции Украины эта тема будет периодически возвращаться", - резюмировал он.

Эксперт о рисках ухудшения отношений между Украиной и Польшей

На фоне очередного обострения дискуссий вокруг исторических вопросов эксперты все чаще говорят о возможных последствиях для украинско-польского партнерства. Политолог Виктор Андрусив проанализировал реакцию польского политического истеблишмента на решение Украины почтить память деятелей УПА и обратил внимание на растущее напряжение между двумя странами.

По его оценке, усиление взаимного недоверия может негативно сказаться не только на политическом диалоге, но и на перспективах дальнейшего сотрудничества в экономической и геополитической сферах. Андрусив считает, что затягивание подобных споров способно привести к упущенным возможностям и ослаблению стратегического взаимодействия между Киевом и Варшавой.

Ранее Главред сообщал, что в МИД Украины отреагировали на недовольство Польши в связи с присвоением Отдельному центру спецопераций "Север" почетного наименования в честь героев УПА. Глава ведомства Андрей Сибига пояснил, что решение было инициативой самих военных и направлено на чествование борцов против российского господства, а не на обострение отношений с Варшавой.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск публично призвал президентов Украины и Польши провести прямой диалог на фоне обострения спора, вызванного переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА.

Как сообщалось ранее, Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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