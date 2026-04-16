Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

Руслана Заклинская
16 апреля 2026, 14:19
Сикорский поддержал позицию, которую также озвучивают в Венгрии.
Польша выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/sikorskiradek, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Сикорского:

  • Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС
  • Украина должна выполнить все условия Еврокомиссии
  • Переговоры о вступлении будут сложными

Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24.

Во время беседы Сикорского спросили о позиции будущего премьера Венгрии Петера Мадяра, который открыто выступает против ускоренного вступления Украины. Глава польского МИД не стал отрицать, а наоборот — подтвердил единство мнений в этом вопросе.

видео дня

"Он говорит то, что является также и нашей позицией. В Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам. И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", — заявил Сикорский.

По мнению министра, Украина должна повторить путь Польши. Сикорский предупредил, что на пути к членству Киев ждут "сложные" разделы переговоров.

Наибольшие споры, по его прогнозу, возникнут в сферах сельского хозяйства и транспорта. Именно эти отрасли уже неоднократно становились причиной напряженности между Варшавой и Киевом, в частности из-за блокирования границ и зерновых споров.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Как сообщал Главред, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, считая его "абсурдным" для страны, находящейся в состоянии войны. В то же время он признал Украину жертвой войны и подчеркнул, что Будапешт не будет вмешиваться в вопросы мирных переговоров и не будет требовать территориальных уступок.

Также Франция, Германия, Нидерланды и Италия не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. По данным Politico, страны настаивают на стандартной процедуре расширения, которая должна основываться на принципе "заслуг", без политических ускорений.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европа должна рассматривать интеграцию Украины в ЕС и НАТО как "историческую возможность" и в то же время требует от Украины гарантий безопасности. По его словам, Украина является крупнейшей и наиболее опытной военной силой в регионе, а ее вступление в ЕС и НАТО укрепит безопасность всей Европы.

Читайте также:

О личности: Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в качестве главы польского МИД.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", — заявил глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши Польша Вступление Украины в Евросоюз Радослав Сикорский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

15:02Мир
"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

14:19Мир
У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

13:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять