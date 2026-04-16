"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

Сикорский поддержал позицию, которую также озвучивают в Венгрии.

https://glavred.info/world/etogo-ne-budet-blizkiy-soyuznik-protiv-idei-bystrogo-vstupleniya-ukrainy-v-es-10757138.html Ссылка скопирована

Польша выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

Ключевые тезисы Сикорского:

Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС

Украина должна выполнить все условия Еврокомиссии

Переговоры о вступлении будут сложными

Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24.

Во время беседы Сикорского спросили о позиции будущего премьера Венгрии Петера Мадяра, который открыто выступает против ускоренного вступления Украины. Глава польского МИД не стал отрицать, а наоборот — подтвердил единство мнений в этом вопросе.

видео дня

"Он говорит то, что является также и нашей позицией. В Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам. И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", — заявил Сикорский.

По мнению министра, Украина должна повторить путь Польши. Сикорский предупредил, что на пути к членству Киев ждут "сложные" разделы переговоров.

Наибольшие споры, по его прогнозу, возникнут в сферах сельского хозяйства и транспорта. Именно эти отрасли уже неоднократно становились причиной напряженности между Варшавой и Киевом, в частности из-за блокирования границ и зерновых споров.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Как сообщал Главред, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, считая его "абсурдным" для страны, находящейся в состоянии войны. В то же время он признал Украину жертвой войны и подчеркнул, что Будапешт не будет вмешиваться в вопросы мирных переговоров и не будет требовать территориальных уступок.

Также Франция, Германия, Нидерланды и Италия не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. По данным Politico, страны настаивают на стандартной процедуре расширения, которая должна основываться на принципе "заслуг", без политических ускорений.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европа должна рассматривать интеграцию Украины в ЕС и НАТО как "историческую возможность" и в то же время требует от Украины гарантий безопасности. По его словам, Украина является крупнейшей и наиболее опытной военной силой в регионе, а ее вступление в ЕС и НАТО укрепит безопасность всей Европы.

Читайте также:

О личности: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в качестве главы польского МИД. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", — заявил глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред