Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Слив данных и снятие ограничений: эксперт раскрыл механизм шантажа Венгрии в ЕС

Руслан Иваненко
31 марта 2026, 20:33
Требования Венгрии часто совпадают с интересами российских олигархов, что ставит под сомнение истинные мотивы этой страны.
Сийярто, Лавров
Украинский эксперт призвал пересмотреть подходы ЕС к санкционной политике / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official, скриншот

Читайте в материале:

  • Почему одна страна может блокировать решения ЕС
  • Кто получил ослабление санкций благодаря Венгрии
  • Совпадают ли требования Венгрии с интересами России

Эффективность международного санкционного давления на Россию все чаще сталкивается с внутренним сопротивлением и политическими манипуляциями внутри ЕС.

Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, в комментарии для Главреда отметил, что последние действия отдельных европейских государств объясняют ряд решений, которые ранее выглядели нелогичными.

видео дня

Роль Венгрии в ослаблении санкций

По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передавал России данные о внутренних процессах в ЕС и одновременно работал над ослаблением санкций. Из-за этого патриарх Кирилл до сих пор не находится под ограничениями, а санкции в отношении таких лиц, как Григорий Берёзкин и Фархад Ахмедов, были сняты по предложению Венгрии. Что касается Михаила Фридмана и Петра Авена, "работа" в этом направлении продолжается.

Власюк подчеркнул, что влияние Петера Сийярто не стоит преувеличивать как личный фактор. Ситуация скорее связана с процедурой принятия решений в ЕС, которая предусматривает единодушие. Из-за этого одна страна может блокировать любое решение до тех пор, пока не получит желаемых уступок.

Мотивы Венгрии

Особое внимание эксперт обращает на мотивы Венгрии. Требования страны часто не связаны с энергетикой или суверенитетом, как это декларируется официально, а совпадают с интересами отдельных российских олигархов.

"ЕС следует извлечь уроки из этой ситуации и пересмотреть подходы к принятию решений в вопросах санкционной политики", — отметил Власюк.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Сийярто передавал Лаврову данные ЕС – новости по теме

Напомним, как писал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Как сообщает The Washington Post, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Кроме того, после удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Также в СМИ появились аудиозаписи разговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его венгерским коллегой Петером Сийярто. Они проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной утечке информации из закрытых дискуссий ЕС. Об этом сообщает VSquare со ссылкой на стенограммы переговоров, а также разговоры Сийярто с другими российскими чиновниками.

Читайте также:

О личности: Владислав Власюк

Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Петр Сиярто война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
22:13Украина
21:50Мир
21:01Война
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять