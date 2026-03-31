Слив данных и снятие ограничений: эксперт раскрыл механизм шантажа Венгрии в ЕС

Требования Венгрии часто совпадают с интересами российских олигархов, что ставит под сомнение истинные мотивы этой страны.

https://glavred.info/world/sliv-dannyh-i-snyatie-ogranicheniy-ekspert-raskryl-mehanizm-shantazha-vengrii-v-es-10753358.html Ссылка скопирована

Украинский эксперт призвал пересмотреть подходы ЕС к санкционной политике

Читайте в материале:

Почему одна страна может блокировать решения ЕС

Кто получил ослабление санкций благодаря Венгрии

Совпадают ли требования Венгрии с интересами России

Эффективность международного санкционного давления на Россию все чаще сталкивается с внутренним сопротивлением и политическими манипуляциями внутри ЕС.

Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, в комментарии для Главреда отметил, что последние действия отдельных европейских государств объясняют ряд решений, которые ранее выглядели нелогичными.

видео дня

Роль Венгрии в ослаблении санкций

По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передавал России данные о внутренних процессах в ЕС и одновременно работал над ослаблением санкций. Из-за этого патриарх Кирилл до сих пор не находится под ограничениями, а санкции в отношении таких лиц, как Григорий Берёзкин и Фархад Ахмедов, были сняты по предложению Венгрии. Что касается Михаила Фридмана и Петра Авена, "работа" в этом направлении продолжается.

Власюк подчеркнул, что влияние Петера Сийярто не стоит преувеличивать как личный фактор. Ситуация скорее связана с процедурой принятия решений в ЕС, которая предусматривает единодушие. Из-за этого одна страна может блокировать любое решение до тех пор, пока не получит желаемых уступок.

Мотивы Венгрии

Особое внимание эксперт обращает на мотивы Венгрии. Требования страны часто не связаны с энергетикой или суверенитетом, как это декларируется официально, а совпадают с интересами отдельных российских олигархов.

"ЕС следует извлечь уроки из этой ситуации и пересмотреть подходы к принятию решений в вопросах санкционной политики", — отметил Власюк.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Напомним, как писал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Как сообщает The Washington Post, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Кроме того, после удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Также в СМИ появились аудиозаписи разговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его венгерским коллегой Петером Сийярто. Они проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной утечке информации из закрытых дискуссий ЕС. Об этом сообщает VSquare со ссылкой на стенограммы переговоров, а также разговоры Сийярто с другими российскими чиновниками.

О личности: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред