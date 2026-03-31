'У Украины есть два месяца': Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

Зеленский сообщил, что Россия продолжает выдвигать условия прекращения войны, предусматривающие добровольную передачу восточных территорий Украины.

Россия установила двухмесячный дедлайн для оккупации Донбасса

Если Украина добровольно не выведет войска, Кремль изменит условия для переговоров о мире

Зеленский анонсировал разговор с представителями США и генсеком НАТО по поводу ситуации с мирными переговорами

Страна-агрессор Россия выдвинула ультиматум Украине и требует вывести украинские войска из Донбасса в течение двух месяцев. В противном случае Кремль угрожает "другими условиями мира". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в Бучанском саммите, передает УНИАН.

Зеленский заявил, что Россия по-прежнему настаивает на завершении войны только при условии, что Украина покинет восточные территории. По его словам, именно такое видение российской стороны партнеры передают Киеву. В то же время Зеленский выразил удивление тем, что некоторые до сих пор верят в подобные заявления Москвы.

Он отметил, что американская сторона сообщила ему о новых сроках, согласно которым Кремль якобы рассчитывает в течение двух месяцев захватить весь Донбасс. Однако, по мнению президента, Россия не способна достичь таких целей за это время

"И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина не выведет войска, то Россия захватит Донбасс, и тогда будут другие условия. Если их (россиян, — ред.) цель только Донбасс, это мой вопрос к нашим американским коллегам, тогда, если они смогут захватить Донбасс, зачем они говорят, что пойдут дальше и будут другие условия. То есть вопрос все-таки не в Донбассе, на мой взгляд", — сказал глава государства.

Он также сообщил, что в ближайшее время запланирован видеоразговор с американскими представителями, к которому он должен присоединиться. Накануне ночью он обсуждал ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В переговорах вместе с Зеленским и Рютте также примут участие Линдси Грэм, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, с которыми будет обсуждаться текущая ситуация и возможность достижения определенных договоренностей.

Кроме того, к переговорам присоединится секретарь СНБО Рустем Умеров, который в настоящее время находится в Турции. Украинская сторона продолжает дипломатические консультации и не исключает проведения переговоров с участием нескольких государств.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в окружении Дональда Трампа рассматривают вариант завершения войны путем давления на Украину с требованием пойти на территориальные уступки.

В Кремле при этом заявили, что США якобы передали Москве ряд предложений по урегулированию войны, которые там оценили как "интересные" и "полезные", однако их содержание не раскрыли. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Между тем, во время встречи министров стран G7 28 марта между главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио возникла острая дискуссия по поводу войны в Украине и подходов Вашингтона к политике в отношении России.

