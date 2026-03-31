"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

Юрий Берендий
31 марта 2026, 17:36обновлено 31 марта, 18:26
Зеленский сообщил, что Россия продолжает выдвигать условия прекращения войны, предусматривающие добровольную передачу восточных территорий Украины.
Россия выдвинула новый ультиматум — что они требуют / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

  • Россия установила двухмесячный дедлайн для оккупации Донбасса
  • Если Украина добровольно не выведет войска, Кремль изменит условия для переговоров о мире
  • Зеленский анонсировал разговор с представителями США и генсеком НАТО по поводу ситуации с мирными переговорами

Страна-агрессор Россия выдвинула ультиматум Украине и требует вывести украинские войска из Донбасса в течение двух месяцев. В противном случае Кремль угрожает "другими условиями мира". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в Бучанском саммите, передает УНИАН.

Зеленский заявил, что Россия по-прежнему настаивает на завершении войны только при условии, что Украина покинет восточные территории. По его словам, именно такое видение российской стороны партнеры передают Киеву. В то же время Зеленский выразил удивление тем, что некоторые до сих пор верят в подобные заявления Москвы.

Он отметил, что американская сторона сообщила ему о новых сроках, согласно которым Кремль якобы рассчитывает в течение двух месяцев захватить весь Донбасс. Однако, по мнению президента, Россия не способна достичь таких целей за это время

"И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина не выведет войска, то Россия захватит Донбасс, и тогда будут другие условия. Если их (россиян, — ред.) цель только Донбасс, это мой вопрос к нашим американским коллегам, тогда, если они смогут захватить Донбасс, зачем они говорят, что пойдут дальше и будут другие условия. То есть вопрос все-таки не в Донбассе, на мой взгляд", — сказал глава государства.

Он также сообщил, что в ближайшее время запланирован видеоразговор с американскими представителями, к которому он должен присоединиться. Накануне ночью он обсуждал ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В переговорах вместе с Зеленским и Рютте также примут участие Линдси Грэм, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, с которыми будет обсуждаться текущая ситуация и возможность достижения определенных договоренностей.

Кроме того, к переговорам присоединится секретарь СНБО Рустем Умеров, который в настоящее время находится в Турции. Украинская сторона продолжает дипломатические консультации и не исключает проведения переговоров с участием нескольких государств.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в окружении Дональда Трампа рассматривают вариант завершения войны путем давления на Украину с требованием пойти на территориальные уступки.

В Кремле при этом заявили, что США якобы передали Москве ряд предложений по урегулированию войны, которые там оценили как "интересные" и "полезные", однако их содержание не раскрыли. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Между тем, во время встречи министров стран G7 28 марта между главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио возникла острая дискуссия по поводу войны в Украине и подходов Вашингтона к политике в отношении России.

О личности: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) — российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Последние новости

19:10

Ловушка единогласия: Власюк пояснил, как вето Венгрии спасает кошельки Кремля

18:54

"Сценарий Мадуро и Хаменеи": неожиданный прогноз, как США могут убрать ПутинаВидео

18:53

6 основных ошибок при выпечке пасхи: советы от Евгения Клопотенко

18:50

Прорастет при любой погоде: лучшие сроки для посева моркови веснойВидео

18:48

Пасхальная корзина "тяжелеет": цена на два базовых продукта резко пошла вверх

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
18:43

В Чёрном море есть свой "Бермудский треугольник": что топит корабли даже в штильВидео

18:35

"Очень серьёзная цифра": Зеленский раскрыл потери РФ и планы по мобилизации

18:20

С Вербным воскресеньем - красивые картинки и теплые пожелания

18:01

Четкие скулы, как у звезд: визажист раскрыл 3 секрета контуринга лицаВидео

Реклама
17:54

Пса разлучили с другом в приюте: он продолжал ждать его каждый деньВидео

17:41

Дешевле уже некуда: базовый продукт резко упал в цене, сколько теперь стоит

17:36

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

17:34

От сорняков не останется и следа: натуральный способ удивит быстрым результатомВидео

17:27

Южный циклон резко ухудшит погоду в Житомирской области: когда он отступит

17:21

Хотела бы вернуться: блогерша Стужук взвыла за Украиной

17:20

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

16:54

Дочь Владимира Комарова трогательно попрощалась с отцом

16:52

Придётся покупать новую: какую посуду нельзя мыть в горячей водеВидео

16:51

"Совсем другим стал": экс-участник DZIDZIO раскрыл, что произошло с Михаилом Хомой

16:46

Украина предложила перемирие в войне: как ответил Кремль и когда оно может начаться

Реклама
16:37

Скрытая кнопка в стиральной машине: почему о ней не знают годами

16:28

Смерть мужа стала толчком для женщины: одна запись круто изменила всю жизнь

16:13

Пушкин - великий мастер плагиата: у кого российский поэт крал идеи для произведений

16:11

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

15:55

Голуби и мыши боятся как огня — дешевый способ защитить огород и садВидео

15:50

Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут

15:46

Они не такие, как все: когда рождаются люди с уникальной судьбой

15:41

"Хочу, чтобы вы знали": Селин Дион нарушила молчание о неизлечимой болезниВидео

15:10

Цены на бензин взлетели: мужчина нашел способ ездить почти бесплатноВидео

15:02

В первые дни апреля Ровенщину будут заливать дожди: когда ожидать непогоды

14:58

Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всемВидео

14:49

Чего сейчас больше всего боится Путин: российский политик раскрыл правду

14:44

Дожди с мокрым снегом накроют Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

13:47

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войнуВидео

13:44

Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артистаВидео

13:31

Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

13:13

Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

12:51

Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

Реклама
12:36

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

12:33

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

12:29

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

12:21

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

12:17

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

12:08

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

11:47

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

