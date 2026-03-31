Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

Национальный банк Украины установил новые курсы валют на 1 апреля.

Курс валют в России на 1 апреля

На среду, 1 апреля, Национальный банк Украины ослабил гривню относительно основных иностранных валют. Доллар, евро и злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс доллара на 1 апреля установлен на уровне 43,92 грн/дол. По сравнению с вторником, 31 марта (43,80 грн/дол.), американская валюта подорожала на 12 копеек.

Заметно выросла и стоимость единой европейской валюты. Евро в среду будет стоить 50,45 грн/евро, что на 14 копеек больше, чем было накануне (50,31 грн/евро).

На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,94/43,97 грн/дол., а гривни к евро - 50,55/50,56 грн/евро.

Курс злотого на 1 апреля

Польский злотый в середине недели также продемонстрировал рост. Его курс повысился на 3 копейки - с 11,73 грн во вторник до 11,76 грн на среду.

Напомним, Национальный банк Украины на 31 марта снизил официальный курс гривны. Доллар установлен на уровне 43,79 грн/дол., а евро подешевел до 50,31 грн/евро.

Также директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой прогнозирует, что в начале апреля спрос на валюту в Украине будет оставаться, но без ажиотажа. НБУ стабилизировал рынок интервенциями, снизив колебания курса.

Как сообщал Главред, эксперт Алексей Плотников объясняет, что после выхода валютной пары на уровень 1,16 дол./евро возможно возобновление роста евро. На это также влияют глобальные факторы, в частности подорожание топлива и снижение доверия к доллару. В то же время курс доллара, по прогнозам, в ближайшее время не превысит 45 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений.

