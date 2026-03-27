Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля

С 1 апреля украинцев ждут масштабные изменения: пенсионеры получат доплаты, будут обновлены некоторые государственные программы. Подробности — в материале Главреда.

С 1 апреля 2026 года украинцев ждут масштабные изменения: пенсионеры получат единовременную доплату в размере 1 500 грн, работающие – автоматический перерасчет пенсий, обновляются правила больничных и программа "Доступные лекарства", а медицинские тесты для детей становятся более современными. Кроме того, ожидаются колебания курса доллара и евро. Что именно изменится для украинцев в апреле – в материале Главреда.

Выплаты украинцам в апреле – кто получит 1500 гривен

Кабинет Министров Украины принял решение о выплате в апреле 2026 года единовременной целевой доплаты в размере 1 500 гривен для пенсионеров и граждан, получающих социальную помощь. Выплата станет одной из самых массовых, ведь ею планируют охватить около 13 миллионов украинцев.

Среди получателей доплаты:

пенсионеры по возрасту, пенсионеры по инвалидности, получатели пенсии в связи с потерей кормильца, пенсионеры за выслугу лет, имеющие право на пенсию по возрасту. Размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен. Для ветеранов войны, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, лицам из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 1500 грн будет предоставляться независимо от размера получаемой пенсии;

получатели государственной помощи/компенсации (в т.ч. установленной на каждого получателя помощи/компенсации) на проживание из числа ВПЛ;

получатели компенсаций как малообеспеченные семьи;

получатели базовой социальной помощи;

лица, не имеющие права на пенсию и получившие право на помощь после 65 лет;

лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, не получившего права на пенсию;

лица, проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

одинокие матери;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети, страдающие тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, проживающие в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Если человек одновременно относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена один раз после технической сверки государственных реестров. Такой подход позволяет обеспечить справедливое и прозрачное распределение государственных средств.

Единовременная выплата будет начислена в качестве доплаты к уже назначенной пенсии или социальной выплате в рамках выплат за апрель отдельной суммой.

Доплата будет начислена автоматически — через привычные каналы получения пенсий или социальной помощи: на банковские счета или через "Укрпочту". Обращаться в органы соцзащиты или подавать дополнительные документы не нужно.

Пенсии в Украине — кому и как будут платить в апреле

С 1 апреля 2026 года для части пенсионеров в Украине вводится обязательное требование о подтверждении отсутствия выплат от Российской Федерации. Речь идет о гражданах, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда во время оккупации.

Как сообщают в Пенсионном фонде (ПФУ), для продолжения получения украинской пенсии или страховых выплат необходимо подать соответствующее заявление о неполучении аналогичной помощи от РФ. В случае отсутствия такого подтверждения выплаты могут быть прекращены.

Отдельно это касается лиц, прошедших физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подавших заявление. Для них действовал переходный период, в течение которого выплаты сохранялись до 1 апреля 2026 года. После этой даты начисления могут приостановить.

В то же время до 1 апреля 2026 года предусмотрена возможность подать декларацию для тех, кому ранее уже приостановили выплаты из-за отсутствия подтверждения. По состоянию на начало года около 68 тысяч граждан смогли восстановить свои пенсии после прохождения идентификации и подачи необходимых документов. В Пенсионном фонде отмечают, что в бюджете предусмотрены средства для полного возобновления таких выплат. В некоторых случаях, если граждане не подали документы вовремя по объективным причинам, выплаты возобновлялись автоматически.

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

онлайн через портал Пенсионного фонда или приложение "Дія";

с помощью видеосвязи;

в банковских учреждениях;

в сервисных центрах ПФУ;

через дипломатические учреждения за рубежом.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года в Украине начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр выплат будет происходить при условии, что после назначения пенсии или последнего перерасчета прошло не менее двух лет.

Размер пенсии увеличат с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа и обновленного заработка. В то же время показатель средней зарплаты, который использовался при предыдущем расчете, останется неизменным, поэтому существенного роста выплат не ожидается. Впрочем, для многих пенсионеров это будет означать надбавку в несколько сотен гривен.

Зарплаты во внешкольном образовании – что изменится в апреле

С 12 апреля 2026 года вступает в силу закон №4789-IX, который позволяет улучшить зарплаты педагогов в сфере внешкольного образования (кружки, секции, творческие центры и т.д.).

Зарплаты педагогов в Украине рассчитываются на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), где должностной оклад зависит от тарифного разряда (обычно с 10 по 14) и базовой ставки 1-го разряда (по состоянию на 2026 год — 3470 грн). Итоговая зарплата состоит из оклада, повышений (за категорию, стаж), а также доплат и надбавок (за престижность, проверку работ и т.д.), которые фиксируются в тарификационном списке.

Согласно новым изменениям, зарплаты больше не будут жестко ограничены рамками, установленными Кабмином.

Теперь местные власти, которые обычно финансируют учреждения внешкольного образования, смогут:

устанавливать более высокие зарплаты педагогам, чем предусмотрено государством;

вводить доплаты, надбавки и премии;

назначать дополнительные выплаты и материальную помощь.

Повышение зарплат будет финансироваться за счет местных бюджетов или других доступных источников — в пределах имеющихся средств. То есть если у громады есть ресурсы, она сможет платить педагогам больше.

Программа "Доступные лекарства" — как расширятся изменения в Украине с 1 апреля

Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих возмещению по государственной программе "Доступные лекарства". Соответствующий приказ вступает в силу с 31 марта 2026 года.

Соответственно, уже с апреля в перечень добавят 37 новых лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.

Всего обновленный список насчитывает 748 позиций. Из них 621 — это лекарственные средства, 59 — препараты инсулина, 32 — комбинированные препараты, а также 36 наименований медицинских изделий, в частности тест-полоски для глюкометров.

Больничные по-новому

С 1 апреля 2026 года в Украине вступают в силу изменения в закон №4683-ІХ, который вносит существенные поправки в систему социального страхования, а именно в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно обновленных правил оформления, проверки и контроля листов нетрудоспособности (больничных).

Изменения касаются цифровизации процедур и усиления финансовой ответственности врачей и медучреждений, размер выплат останется без изменений.

Бумажные больничные остаются исключением: они признаются только в определенных случаях, в частности при отсутствии технической возможности выдать электронный листок, для совместителей или для ФЛП и самозанятых лиц, когда копия заверена медицинским учреждением.

В то же время Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получает расширенные полномочия для проверки медицинских заключений, включая экстерриториальные проверки и автоматизированный мониторинг аномального количества выданных больничных. Если проверка ПФУ установит, что больничный лист выдан без медицинских оснований, медучреждение или врач обязаны вернуть средства, выплаченные работнику.

Новые нормы направлены на борьбу с фиктивными больничными, обеспечение прозрачности и минимизацию рисков злоупотреблений.

Пробы Манту в Украине больше не будет

С апреля 2026 года в Украине начнется постепенный переход от пробы Манту к тесту высвобождения гамма-интерферона (ТВГИ) для выявления туберкулеза. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита.

По его словам, ТВГИ позволяет эффективнее, чем традиционная проба Манту, диагностировать туберкулез, особенно у детей.

"С апреля эта программа начнет внедряться во всех регионах Украины", – отметил Курпита, добавив, что кожные тесты нового типа более чувствительны и позволяют точнее выявлять болезнь.

Тарифы на мобильную связь вырастут – кому придется платить больше

Мобильный оператор lifecell сообщил, что с 2 апреля 2026 года повышает цены на популярные тарифные планы.

В частности, обновленная стоимость акционного тарифа "Просто Лайф" составит 320 грн за 4 недели по стандартной цене. Для абонентов, которые идентифицировали или персонифицировали номер, тариф будет стоить 270 грн, а для тех, кто перенес номер в сеть lifecell, — 200 грн. Кроме того, пользователи получат 8 ГБ интернета для использования в странах Евросоюза.

Изменится и цена тарифа "Смарт Лайф". Базовая стоимость составит 400 грн за 4 недели, для идентифицированных абонентов — 350 грн, а для пользователей с перенесенным номером — 270 грн. Вариант тарифа с услугой "Плюс" будет стоить 430 грн (или 380 грн и 300 грн в соответствии с условиями идентификации или переноса номера). Объем интернета в ЕС увеличится до 13 ГБ без "Плюс" и до 14 ГБ с подключенной услугой.

Самый дорогой тариф из линейки — "Свободный Лайф" — после обновления будет стоить 500 грн за 4 недели по стандартной цене, 450 грн — для идентифицированных абонентов и 300 грн — для тех, кто перенес номер. Тариф с услугой "Плюс" обойдется в 550 грн, 500 грн и 350 грн соответственно. При этом пакет мобильного интернета для ЕС увеличат до 17 ГБ без дополнительной услуги и до 18 ГБ с "Плюс".

В компании отмечают, что обновление тарифов предусматривает не только повышение цен, но и расширение возможностей для пользователей, в частности для тех, кто активно пользуется мобильным интернетом за границей.

Курс валют в апреле – сколько будут стоить доллар и евро

Как рассказал в комментарии Главреду независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский, объемы валютных резервов в марте сократились на 2,9 млрд долларов, до 54,8 млрд. Этого объема, отмечает эксперт, вполне достаточно, чтобы поддерживать стабильный валютный курс гривны в течение года. Однако поступление иностранных кредитов, за счет которых и формируются валютные резервы, значительно сократилось.

"Венгрия продолжает блокировать выделение ЕС кредита Украине. Без разблокирования этого кредита объем валютных резервов будет сокращаться. Скорее всего, Украина в апреле не получит первый транш этого кредита, как ранее планировалось. Это будет усиливать давление на гривну. Если курс доллара закрепится выше отметки 44 грн., то следующей целью роста станет 45 грн., которая может быть достигнута в апреле", — пояснил Хмелевский.

Однако, по словам эксперта, существенной девальвации гривны в апреле ожидать не стоит – курс доллара на межбанке в апреле будет колебаться в диапазоне 43,6 – 45,0 грн.

В то же время спрос на валюту может оставаться достаточно высоким, а на мировых рынках на курс доллара будет влиять развитие военных действий на Ближнем Востоке.

"Усиление боевых действий может привести к падению фондовых рынков. При этом волатильность колебаний курса доллара к евро и другим мировым валютам может возрасти. Курс евро в марте на межбанке колебался в диапазоне 50,28–51,23 грн. То есть он остался примерно в диапазоне февраля. Этому способствовала стабилизация курса евро по отношению к доллару на мировых рынках. "Война на Ближнем Востоке остается главным фактором, который будет определять динамику курса доллара по отношению к евро и другим мировым валютам. Ожидается, что курс гривны к евро на межбанковском рынке Украины в апреле будет колебаться в диапазоне 50,0–52,5 грн. за евро", — уточнил Хмелевский.

О личности: Александр Хмелевский Александр Хмелевский — независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты

По словам экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, существенных изменений цен на продукты из-за роста цен на горюче-смазочные материалы сейчас нет.

Это скорее повлияет на урожай 2026 года. То есть сейчас мы фактически потребляем продукцию урожая 2025 года. "Единственное, что может измениться из-за подорожания топлива, — это стоимость логистики от производителя до магазина", — отмечает Пендзин.

Он добавляет, что расходы на топливо входят в оптово-торговую наценку, которая составляет около 15%. "В эту наценку включено много затрат — аренда торговых площадей, зарплаты работников, коммунальные услуги, и лишь в конце — логистика. Поэтому ее влияние не настолько существенно, чтобы вызвать заметный рост цен", — уточнил эксперт.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

