Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многих

Почти каждый второй водитель неправильно решает этот тест по ПДД.

Тест по ПДД для водителей

Вы узнаете:

Кто должен уступить на перекрестке

Какая дорога всегда считается второстепенной

Тесты по ПДД помогают водителям проверить свои знания и подготовиться к экзаменам на получение водительского удостоверения. Они содержат вопросы из реальных ситуаций и разъясняют значение всех дорожных знаков. После их прохождения ориентироваться на дороге и избегать нарушений становится легче.

Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: какой водитель должен уступить дорогу другому?

Варианты ответа:

Водитель синего автомобиля. Водитель красного комбайна.

Объяснение задачи

На изображенной ситуации виден перекресток, к которому подъехали два транспортных средства. Красный комбайн и синий автомобиль поворачивают налево. Очевидно, что перекресток является нерегулируемым, поскольку нет ни светофоров, ни регулировщика.

Перед перекрестком установлен дорожный знак 2.1 "Уступить дорогу", который видит водитель синего автомобиля. Этот знак обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по перекрестку.

Обычно, если нет таблички с указанием направления главной дороги, то дорога напротив является равнозначной. Что важно, дорога, с которой выезжает комбайн, является грунтовой. В пункте 1.10 ПДД указано, что главная дорога — это дорога, обозначенная соответствующими дорожными знаками, или асфальтированная дорога по отношению к грунтовой.

Итак, получается, что грунтовая дорога всегда будет второстепенной по отношению к дороге с покрытием. Таким образом, водитель комбайна находится на второстепенной дороге, и именно он должен уступить дорогу в этой ситуации.

Правильный вариант ответа – 2.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

