ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

Дарья Пшеничник
11 мая 2026, 10:51
Кроме того, в общественных местах планируется открыть пункты набора персонала.
В Минобороны планируют реформировать ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Главное из новости:

  • Минобороны готовит реформу ТЦК
  • Создадут офисы комплектования и сопровождения
  • Полиция не хочет участвовать в уличном "рекрутинге"

Минобороны Украины готовит масштабную перестройку системы комплектования: вместо действующих ТЦК и СП могут появиться Офисы резерва+, которые будут работать в двух отдельных направлениях — комплектование и социальное сопровождение. О таких наработках, по данным "Украинской правды", рассказывают собеседники издания в парламенте.

В ведомстве рассматривают модель, при которой офисы комплектования будут отвечать за ведение учета военнообязанных, организацию мобилизационных процессов, рекрутинг и оформление на службу. В общественных местах планируют размещать дополнительные точки рекрутинга.

Параллельно предлагается создать специальные хабы — места, где будут находиться добровольцы и доставленные полицией военнообязанные во время оформления. Там будут проверять документы, проводить ВЛК и определять психологическую и профессиональную пригодность.

Социальные функции, которые сейчас также выполняют ТЦК, хотят передать отдельным офисам сопровождения. Речь идет об оформлении компенсаций раненым, выплатах семьям погибших и других процедурах, которые часто задерживаются из-за нагрузки. Часть этих услуг планируют оцифровать.

Одним из самых сложных вопросов остается участие полиции в доставке военнообязанных.

"Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло — консенсуса нет", — отметил собеседник УП в военном руководстве.

Между тем глава Нацполиции Иван Выговский, как отмечает издание, "выражал нежелание" брать на себя ответственность за уличный "рекрутинг", ведь даже частичное участие в этом процессе "очень плохо сказывается на имидже".

Может ли снизиться мобилизационный возраст в Украине

Председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета по социальной политике Анатолий Остапенко заявлял, что в Украине есть мобилизационный ресурс, в частности, среди военных пенсионеров и сотрудников силовых структур, поэтому говорить о снижении мобилизационного возраста еще рано.

"Мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет длиться еще долго, пока будет идти эта война, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может прибегнуть к увеличению мобилизационного ресурса и привлечению его к войне, и мы можем тогда также рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, встающего на защиту Родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать", — подчеркнул он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее уже заявлял, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.

Как ранее сообщал Главред, 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В то же время вопрос снижения мобилизационного возраста рассматривается как потенциально эффективный, однако требует осторожного и взвешенного подхода, отметил военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Об источнике: Украинская правда

Украинская правда — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

Минобороны Украины ТЦК и СП
