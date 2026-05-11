ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

Главное из новости:
- Минобороны готовит реформу ТЦК
- Создадут офисы комплектования и сопровождения
- Полиция не хочет участвовать в уличном "рекрутинге"
Минобороны Украины готовит масштабную перестройку системы комплектования: вместо действующих ТЦК и СП могут появиться Офисы резерва+, которые будут работать в двух отдельных направлениях — комплектование и социальное сопровождение. О таких наработках, по данным "Украинской правды", рассказывают собеседники издания в парламенте.
В ведомстве рассматривают модель, при которой офисы комплектования будут отвечать за ведение учета военнообязанных, организацию мобилизационных процессов, рекрутинг и оформление на службу. В общественных местах планируют размещать дополнительные точки рекрутинга.
Параллельно предлагается создать специальные хабы — места, где будут находиться добровольцы и доставленные полицией военнообязанные во время оформления. Там будут проверять документы, проводить ВЛК и определять психологическую и профессиональную пригодность.
Социальные функции, которые сейчас также выполняют ТЦК, хотят передать отдельным офисам сопровождения. Речь идет об оформлении компенсаций раненым, выплатах семьям погибших и других процедурах, которые часто задерживаются из-за нагрузки. Часть этих услуг планируют оцифровать.
Одним из самых сложных вопросов остается участие полиции в доставке военнообязанных.
"Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло — консенсуса нет", — отметил собеседник УП в военном руководстве.
Между тем глава Нацполиции Иван Выговский, как отмечает издание, "выражал нежелание" брать на себя ответственность за уличный "рекрутинг", ведь даже частичное участие в этом процессе "очень плохо сказывается на имидже".
Может ли снизиться мобилизационный возраст в Украине
Председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета по социальной политике Анатолий Остапенко заявлял, что в Украине есть мобилизационный ресурс, в частности, среди военных пенсионеров и сотрудников силовых структур, поэтому говорить о снижении мобилизационного возраста еще рано.
"Мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет длиться еще долго, пока будет идти эта война, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может прибегнуть к увеличению мобилизационного ресурса и привлечению его к войне, и мы можем тогда также рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, встающего на защиту Родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать", — подчеркнул он.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее уже заявлял, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.
Как ранее сообщал Главред, 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
В то же время вопрос снижения мобилизационного возраста рассматривается как потенциально эффективный, однако требует осторожного и взвешенного подхода, отметил военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Об источнике: Украинская правда
Украинская правда — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.
