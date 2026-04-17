Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп сказал, кого могут призвать

Депутат добавил, что необходимо привлекать добровольцев и иностранцев к защите Украины.

Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Главное из заявления нардепа:

Период мобилизации в Украине продлится еще долго

Сейчас в стране еще есть мобилизационный ресурс

Говорить о снижении мобилизационного возраста еще рано

В Украине есть мобилизационный ресурс, в частности, среди военных пенсионеров и сотрудников силовых структур, поэтому говорить о снижении мобилизационного возраста еще рано. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета по социальной политике Анатолий Остапенко, передает Интерфакс-Украина.

Так, комментируя проведение реформы мобилизации, нардеп сообщил, что Министерство обороны сейчас разрабатывает соответствующие документы, и Верховная Рада будет их рассматривать после подачи.

"Что касается тех моментов, которые уже рассматривались в Верховной Раде, конечно, мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет длиться еще долго, пока будет идти эта война, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может прибегнуть к увеличению мобилизационного ресурса и привлечению его к войне, и мы можем тогда также рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который встает на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать", — подчеркнул Остапенко.

Он добавил, что в Украине есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, отслужили определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не привлечены к защите Родины.

"У нас есть очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отражению агрессии против нашего государства. И, конечно, я считаю, что мы должны разработать механизм привлечения на разных уровнях к защите Родины тех, кто находится, как я сказал, на пенсии, но по возрасту еще должен защищать государство. Тогда силовые структуры, которые имеют свои реестры, также там находятся люди, которые проходили службу, но сейчас почему-то не привлечены к защите Родины", — подчеркнул нардеп.

По его словам, также необходимо работать в направлении привлечения добровольцев и иностранцев к защите Украины.

"Почему? Потому что мы вымываем из сельского хозяйства, из промышленности те ценные кадры, которые сегодня должны обеспечивать ту же самую армию и производить продукцию, которая у нас должна быть и из которой мы финансируем наши Вооруженные силы. Это же не секрет, что Вооруженные силы финансирует государство, а наши партнеры только дают нам средства на все остальное", — подытожил Остапенко.

Как сообщал Главред, председатель фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия говорил, что реформа законодательства о мобилизации находится на финальной стадии и будет представлена парламенту и обществу в течение месяца.

В командовании Сухопутных войск ВС Украины заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.

Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что в рамках реформирования системы мобилизации в Украине будут усилены мобилизационные меры в крупных городах, чтобы избежать ситуации, когда армия формируется преимущественно из жителей сельской местности.

О личности: Анатолий Остапенко Анатолий Остапенко — украинский юрист, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов.

