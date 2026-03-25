Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

В Минобороны готовят изменения в мобилизационные процедуры для снижения социальной напряжённости и обеспечения более справедливой мобилизации населения.

Мобилизация в Украине изменится — что ждет города и кого это коснется

В Украине готовится реформа мобилизации и в отношении СЗЧ

В Раде отметили несправедливость мобилизации в городах по сравнению с селами

Министр обороны Михаил Федоров провел встречу со штурмовыми подразделениями и пехотинцами из 13 воинских частей, выполняющих задачи на различных участках фронта. По ее итогам он заявил о намерении пересмотреть подходы к условиям службы штурмовиков и пехоты, в частности в отношении сроков службы и уровня денежного обеспечения. Также во время беседы затрагивались вопросы будущей реформы мобилизационной системы. Об этом он сообщил в Telegram.

"Вместе провели краш-тест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию", — сообщил он.

В то же время народный депутат и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что в Министерстве обороны уже готовят предложения, направленные на уменьшение конфликтных моментов во время мобилизационных процессов и снижение количества обвинений в адрес ТЦК в нарушении прав человека. Первые наработки ожидаются в апреле, после чего их вынесут на дальнейшее обсуждение.

Особое внимание, по его словам, уделяют более справедливому распределению мобилизационной нагрузки, поскольку в разных регионах ситуация существенно отличается: в некоторых общинах, преимущественно сельских, мобилизована значительная часть мужчин, тогда как в крупных городах, в частности в Киеве, показатели ниже.

Вениславский также отметил, что такую неравномерность особенно остро воспринимают военные, возвращающиеся с фронта на лечение. Они говорят об ощущении двух параллельных реальностей — одной, непосредственно связанной с боевыми действиями, и другой, более спокойной, в тылу, где участие в защите государства менее массово.

"Поэтому над всем этим работаем и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут разработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — резюмирует нардеп в интервью"Телеграфу".

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят существенные изменения в сфере мобилизации. В частности, планируется введение более жестких подходов в отношении военных, самовольно покинувших часть, а также пересмотр системы бронирования. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в парламенте.

В то же время в сети появлялась информация о якобы усилении мобилизационных мер в Киеве и перекрытии дорог военнослужащими ТЦК и СП, однако она не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Киевского ТЦК и СП.

Кроме того, в Верховной Раде обсуждают возможность введения ряда ограничений для военных, самовольно покинувших часть, а также для военнообязанных, нарушающих правила воинского учета. Речь идет, в частности, о законодательных инициативах, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Об этом заявил народный депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

