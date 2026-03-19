Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Юрий Берендий
19 марта 2026, 17:11
В сети распространились слухи о якобы ужесточении мобилизационных мер в Киеве, однако в ТЦК заявили, что всё происходит в обычном режиме без изменений.
В ТЦК отреагировали на информацию о якобы усилении мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине распространилась информация о якобы усилении мобилизационных мер в Киеве и перекрытии дорог сотрудниками ТЦК и СП. Однако это не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в комментарии 24 Каналу.

Так, в сети распространяется информация о якобы перекрытии магистралей в Киеве и увеличении количества патрулей ТЦК для усиления мобилизационных мероприятий.

В то же время в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП заявили, что никаких изменений не происходило, а мобилизационные мероприятия продолжаются в обычном режиме без усиления или ослабления.

"В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и раньше. Никаких изменений в законодательстве, никаких изменений в нормативно-правовых актах относительно мобилизационных мероприятий не было", — сообщили в пресс-службе.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнослужащие ТЦК и СП имеют право задерживать граждан без проверки документов в случае, если лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета или неявку по повестке. Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

В то же время украинцы получили возможность оформить отсрочку от мобилизации сроком на один год после завершения "Контракта 18–24". Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Такая отсрочка предусмотрена для тех, кто подписал контракт и отслужил 12 месяцев.

Кроме того, Министерство обороны ввело отсрочку для родителей троих и более детей независимо от их семейного статуса. Оформить ее можно через приложение "Резерв+".

Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, ведущий воинский учет и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

