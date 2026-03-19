РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

Юрий Берендий
19 марта 2026, 16:31обновлено 19 марта, 17:03
Россия разрабатывает новый способ запуска ракет Х-101 с наземных установок, что может затруднить их обнаружение и изменить тактику применения этого вооружения.
Россия хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов — что известно / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какую новую тактику ударов по Украине готовит Россия
  • О какой проблеме умалчивает Кремль
  • Получит ли Россия дополнительное преимущество для ударов по Украине

Страна-агрессор Россия готовит изменение тактики ракетных ударов по Украине. По данным мониторинговых каналов, враг стремится модернизировать крылатые ракеты Х-101 для запуска не только с воздуха, но и с земли. По данным экспертов и открытых источников, в РФ рассматривают создание наземной модификации ракеты, которую уже неофициально называют Х-101П, а также соответствующих пусковых платформ, которые позволят применять ее без участия стратегической авиации.

В настоящее время ракеты Х-101 запускаются преимущественно со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, однако проблемы с их техническим состоянием и ограниченное количество боеготовых самолетов заставляют Россию искать альтернативные способы применения этого оружия.

Главред собрал главное, что стоит знать о новой угрозе для Украины.

Что готовит Россия

По данным мониторинговых каналов, Россия планирует запускать крылатые ракеты Х-101 с наземных пусковых установок. Сообщается, что по состоянию на конец 2025 года россияне якобы завершили разработку таких платформ, хотя эти ракеты изначально предназначались для применения со стратегических бомбардировщиков.

Отмечается, что таким образом противник стремится сохранить ресурс устаревших носителей ракет Х-101 — самолетов Ту-95МС и Ту-160.

"На сегодняшний день уже известно, что для этого ракета получила название "Х-101П", а сама пусковая установка состоит из разгонного блока на рельсовых направляющих. В ближайшее время планируется начало испытаний такого способа запуска ракет. Для Украины это несколько затруднит обнаружение запуска ракет Х-101, но в целом ничего критического", — говорится в сообщении.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты серии Ту, которыми Россия наносит удары по Украине / Инфографика Главреда

Можно ли запустить ракету воздушного базирования с земли

Несмотря на распространенное представление, что разница между крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования заключается лишь в наличии ускорителя, на самом деле все гораздо сложнее. Появляется информация, что из-за нехватки стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в России решили создать наземную пусковую установку для ракет Х-101, получившую обозначение Х-101П.

Такой подход позволил бы осуществлять пуски без характерных признаков подготовки авиации, таких как перемещение самолетов между базами, активность на боевых частотах или сами вылеты на рубеж запуска. В то же время проверить достоверность этой информации пока невозможно, хотя с технической точки зрения подобный вариант выглядит реалистичным. Об этом говорится в материале аналитического профильного издания Defense Express.

Аэродромы стратегической авиации РФ
Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

"На первый взгляд, главное отличие между воздушным и наземным стартом крылатой ракеты заключается лишь в том, что с самолета она сбрасывается на уже значительной скорости, достаточной для запуска двигателя ракеты. Далее ракета раскладывает крылья и летит самостоятельно. А при наземном пуске ракету разгоняют и поднимают на сотню метров с помощью твердотопливного ускорителя. То есть, как кажется, можно просто взять "бустер", твердотопливный ускоритель, присоединить его к крылатой ракете и готово. Но в реальности ситуация значительно сложнее", — отмечают они.

Аналитики объясняют, что авиационные крылатые ракеты имеют конструкцию, рассчитанную на другие нагрузки, ведь они подвешиваются к самолету и не испытывают сильных перегрузок во время старта. В то же время ракеты наземного базирования должны выдерживать значительные нагрузки от твердотопливного ускорителя, который быстро разгоняет их до большой скорости.

Поэтому, отмечают они, создание универсальной ракеты, пригодной для различных способов запуска, значительно сложнее, чем адаптация уже существующей модели. Подобные технические ограничения объясняют, почему, например, американские B-52 не могут запускать Tomahawk, а Ту-95МС не использует "Калибры", поскольку авиационная версия этой ракеты разрабатывалась отдельно и не была запущена в серийное производство.

ракета Tomahawk инфографика
Tomahawk / Инфографика: Главред

"А вот американская AGM-158C LRASM, которая может запускаться с самолетов, кораблей и наземных пусковых установок, сразу создавалась под все эти варианты, как универсальная ракета. И действительно может запускаться с ускорителем, хотя такой вариант так и не был заказан. В то же время исключать, что в РФ усиленно работают над задачей "поставить" Х-101 на наземную пусковую установку, может быть неосмотрительно. Но ключевым вопросом, возможно, является то, является ли это задачей по адаптации уже произведенных Х-101 под наземный старт или созданием новой универсальной версии, которая только когда-нибудь впоследствии сможет пойти в производство", — резюмировали в Defense Express.

В Кремле умалчивают о ключевой проблеме

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что сама идея запуска крылатых ракет Х-101 с наземных установок, хотя они изначально предназначены для авиационных носителей, свидетельствует о проблеме, которую в Кремле не спешат признавать. По его оценке, такое решение не означает усиление, а скорее указывает на слабость одного из ключевых элементов российской военной системы.

В комментарии 24 Каналу он пояснил, что переход к подобной схеме говорит не о получении дополнительного преимущества, а о трудностях с носителями этих ракет, что, вероятно, является следствием ударов по стратегической авиации России.

"Здесь для россиян есть серьезный подводный камень, потому что это показывает неспособность стратегической авиации России доставлять к нам эти ракеты Х-101", — указал эксперт.

Эксперт связывает ситуацию с последствиями операции "Паутина" и отмечает, что у России уже ограниченное количество самолетов, пригодных для таких пусков. Часть авиации приходится перебрасывать с удаленных аэродромов, однако в целом ситуация для Кремля остается сложной. Особенно это заметно на примере Ту-160, которых в боеспособном состоянии осталось лишь несколько единиц из ранее имевшегося парка.

Из-за этого Россия фактически сталкивается с дефицитом исправных носителей и вынуждена искать альтернативы, в частности вариант наземного запуска ракет Х-101. Такое решение обусловлено не расширением возможностей, а нехваткой самолетов, которые ранее использовались для этих целей.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Получит ли Россия дополнительное преимущество для ударов по Украине

Криволап также подчеркнул, что переход на наземный запуск Х-101 сам по себе не повышает опасность этой ракеты. Он пояснил, что для крылатых ракет выгоднее воздушный старт, ведь они сразу набирают необходимую высоту и скорость, а уже на подходе к цели могут снижаться, сохраняя кинетическую энергию.

Х-101
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

"Для крылатых ракет воздушный запуск — это лучшая ситуация. Она набирает скорость, имеет высоту, а затем, когда приближается к цели, прижимается к земле, но с большой кинетической энергией", — добавил он.

В случае запуска с земли эти параметры приходится набирать отдельно, в частности с помощью ускорителей.

Эксперт также отметил, что значительных запасов ракет Х-101 у России, вероятно, нет, о чем свидетельствуют обломки почти новых ракет, зафиксированные после ударов. По его оценке, попытки запуска с наземных установок обусловлены нехваткой самолетов, а не появлением новых возможностей.

В то же время он не видит в этом решении принципиально новой угрозы для Украины, ведь крылатые ракеты наземного базирования уже давно используются Россией, в частности комплексы типа "Искандер-К", и украинская противовоздушная оборона имеет опыт их перехвата. По его мнению, эта ситуация скорее свидетельствует о слабости российских возможностей, чем об их усилении.

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Есть ли подтверждения о модификации ракеты Х-101 для запуска с земли

Эксперт Defense Express и военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" Иван Киричевский заявил, что на данный момент нет подтверждений готовности таких ракет. По его словам, сообщения о якобы существовании Х-101П с наземным запуском с помощью твердотопливного ускорителя не имеют достоверного подтверждения и выглядят сомнительно. Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

В то же время он отметил, что ракеты наземного базирования сложнее обнаруживать, чем авиационные, поскольку их могут запускать ближе к границам Украины. Однако у России уже есть подобное вооружение — крылатые ракеты комплекса "Искандер-К", которые она активно применяет и сейчас.

Об источнике: Defense Express

Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

17:11Война
16:45Экономика
