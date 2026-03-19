В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

Главной целью стали объекты российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" в Крыму.

Удар по Крыму и ещё двум областям



ВСУ нанесли удар по объектам "Алмаз-Антей" в Крыму

Поражены места сосредоточения личного состава

Поражены склады боеприпасов и ГСМ в Донецкой и Херсонской областях

Силы обороны нанесли удар по объектам концерна "Алмаз-Антей" в Крыму. Также поражены склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы РФ в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В ночь на 19 марта в районе Фиолентовского шоссе в оккупированном Крыму был поражен Инновационный центр предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей". Там ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны, в частности ЗРК С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

Кроме того, в районе Стрелецкой бухты в Севастополе поражены места сосредоточения личного состава противника. Потери россиян в настоящее время уточняются.

Удары по оккупированным территориям Донецкой и Херсонской областей

Параллельно с операцией в Крыму подразделения Сил обороны нанесли мощные удары по военным объектам на других оккупированных территориях Украины. Поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте Донецкой области и Каланчаке Херсонской области.

Также зафиксировано попадание в склад ГСМ в районе Новотроицкого Херсонской области. В районе Веселого Донецкой области украинские защитники нанесли удар по складу материально-технического обеспечения оккупантов.

Кроме того, под обстрел попали районы сосредоточения врага вблизи населенных пунктов Овражки (Крым) и Ялты (Донецкая обл.). Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали два дорогостоящих разведывательных дрона "Мерлин-ВР" противника в районе Гуляйполя. Стоимость одного БПЛА превышает 300 тыс. долларов, поэтому общие потери оккупантов превысили 600 тыс. долларов.

Также Силы обороны Украины 16-17 марта нанесли удары по авиазаводу "Авиастар" в Ульяновской области и 123-му авиаремонтному заводу в Новгородской области. Поражены ангары, стоянки самолетов и часть воздушных судов, масштабы ущерба уточняются.

Как сообщал Главред, в ночь на 14 марта десятки беспилотников атаковали территорию России. Пожары произошли на Афипском НПЗ и в порту "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате ударов пострадали три человека, повреждены техническое судно и установки НПЗ.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

