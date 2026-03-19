В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

Главное:
- ВСУ нанесли удар по объектам "Алмаз-Антей" в Крыму
- Поражены места сосредоточения личного состава
- Поражены склады боеприпасов и ГСМ в Донецкой и Херсонской областях
Силы обороны нанесли удар по объектам концерна "Алмаз-Антей" в Крыму. Также поражены склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы РФ в Донецкой и Херсонской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В ночь на 19 марта в районе Фиолентовского шоссе в оккупированном Крыму был поражен Инновационный центр предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей". Там ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны, в частности ЗРК С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".
Кроме того, в районе Стрелецкой бухты в Севастополе поражены места сосредоточения личного состава противника. Потери россиян в настоящее время уточняются.
Удары по оккупированным территориям Донецкой и Херсонской областей
Параллельно с операцией в Крыму подразделения Сил обороны нанесли мощные удары по военным объектам на других оккупированных территориях Украины. Поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте Донецкой области и Каланчаке Херсонской области.
Также зафиксировано попадание в склад ГСМ в районе Новотроицкого Херсонской области. В районе Веселого Донецкой области украинские защитники нанесли удар по складу материально-технического обеспечения оккупантов.
Кроме того, под обстрел попали районы сосредоточения врага вблизи населенных пунктов Овражки (Крым) и Ялты (Донецкая обл.). Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали два дорогостоящих разведывательных дрона "Мерлин-ВР" противника в районе Гуляйполя. Стоимость одного БПЛА превышает 300 тыс. долларов, поэтому общие потери оккупантов превысили 600 тыс. долларов.
Также Силы обороны Украины 16-17 марта нанесли удары по авиазаводу "Авиастар" в Ульяновской области и 123-му авиаремонтному заводу в Новгородской области. Поражены ангары, стоянки самолетов и часть воздушных судов, масштабы ущерба уточняются.
Как сообщал Главред, в ночь на 14 марта десятки беспилотников атаковали территорию России. Пожары произошли на Афипском НПЗ и в порту "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате ударов пострадали три человека, повреждены техническое судно и установки НПЗ.
Читайте также:
- Столб черного дыма виден за километры: дроны нанесли удар по крупной нефтебазе в РФ
- От Кубани до Ленинградской области: РФ атаковали дроны, горит НПЗ
- Дроны атаковали авиазавод в России: под ударом могли оказаться самолеты А-50
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
