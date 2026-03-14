Порт 'Кавказ' и Афипский НПЗ атаковали дроны: пожар в РФ виден из космоса

В Министерстве обороны РФ пожаловались на массированную атаку дронов.

В России дроны атаковали порт "Кавказ" и Афипский НПЗ

Кратко:

Россию атаковали беспилотники

Повреждения зафиксированы на Афипском НПЗ и в порту "Кавказ"

На НПЗ произошло возгорание технических установок

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Краснодарском крае. В оперативном штабе региона подтвердили, что на Афипском НПЗ произошло возгорание технических установок в результате падения обломков БПЛА. Информации о пострадавших пока нет.

В порту "Кавказ" в результате атаки повреждено техническое судно и возник пожар на причальном комплексе. По официальным данным, пострадали три человека.

Пожар на Афипском НПЗ подтвердил и мониторинговый сервис NASA Firms. Пожар в районе НПЗ зафиксирован на интерактивной карте сервиса, отслеживающего температурные аномалии практически в режиме реального времени.

Кроме того, дроны атаковали Тольятти в Самарской области РФ. По словам местных жителей, целью атаки был химический завод "КуйбышевАзот".

Пожар на Афипском НПЗ - видео:

Что говорят в российском Минобороны

В Министерстве обороны РФ заявили о массированной атаке и отчитались о работе систем ПВО. По версии российского ведомства, ночью Россию атаковали 87 беспилотников.

Согласно отчету, дроны были рассредоточены по широкой географии: 31 БПЛА над акваторией Азовского моря, 16 над Краснодарским краем, 8 над оккупированным Крымом, 7 над Брянской областью, по 6 над Белгородской областью и акваторией Черного моря, 5 над Ростовской областью, 3 над Самарской областью, 2 над Курской областью и по одному над территорией Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.

Удары по российским НПЗ - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск Эко" в Краснодарском крае РФ и ряду других стратегических объектов врага на оккупированных территориях. По данным Генштаба ВСУ, ударные БПЛА повредили элементы установки первичной переработки нефти.

Также в ночь на 11 февраля Волгоград атаковали беспилотники. Попадание, вероятно, произошло на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Кроме того, в ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. В ходе удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

Читайте также:

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

