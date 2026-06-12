Обычная сода творит чудеса: зачем советуют насыпать ее на кровать

В среднем человек выделяет около пол-литра пота за ночь, что создает благоприятную среду для бактерий.

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Зачем советуют посыпать кровать содой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay/Pexels

Вы узнаете:

Эксперты советуют использовать соду в месте для сна

Она помогает впитывать влагу и нейтрализовать запахи

Летом многие сталкиваются с усиленным ночным потоотделением: тело теряет значительно больше жидкости, чем зимой, и часть этой влаги задерживается прямо в матрасе.

В среднем человек выделяет около пол-литра пота за ночь, что создает благоприятную среду для бактерий и неприятных запахов, пишет Express.

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Один из простых, но эффективных способов борьбы с этим — использование обычной пищевой соды. Она помогает впитывать влагу и нейтрализовать запахи благодаря щелочной реакции, которая уравновешивает кислый состав человеческого пота. Достаточно равномерно посыпать матрас содой, оставить на час (а лучше дольше), а затем тщательно пропылесосить, чтобы убрать остатки порошка.

Этот метод не только устраняет неприятный запах, но и извлекает влагу из волокон матраса, предотвращая рост бактерий. Для полной гигиены также рекомендуется регулярно стирать подушки, простыни и одеяла в горячей воде, чтобы избавиться от микробов и пылевых клещей.

Если на матрасе есть загрязнённые участки, можно аккуратно протереть их мягким раствором моющего средства и теплой воды, следя, чтобы не переувлажнить ткань. После обработки важно хорошо проветрить матрас и дождаться его полного высыхания, прежде чем снова застелить постель. Для двусторонних моделей рекомендуется повторить процедуру с обеих сторон.

С помощью таких простых шагов ваш матрас останется сухим, свежим и безопасным для сна даже в самые жаркие ночи.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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