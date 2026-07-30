Детей из Вишневого после трагедии отправили в лагерь, где царит антисанитария

Главное:
- Родители возмущены условиями в лагере, куда отправили детей из Вишневого
- Дети, отдыхающие в лагере, жалуются на плохое отношение
21 июля Минсоцполитики сообщило об организации поездки для 110 детей из Вишневого, пострадавших в результате техногенной катастрофы, в детский центр "Артек" в Закарпатье.
В ведомстве отметили, что детей ждала насыщенная программа, сочетающая оздоровление, психологическую поддержку и активный отдых.
Однако родители в соцсетях рассказали, что во время пребывания их детей в лагере было выявлено немало проблем. Об этом в местной группе сообщила Ника Хорунжа.
На что жалуются дети и родители
После прибытия в лагерь на четвертый день часть подростков родители забрали из-за того, что дети звонили домой и плакали.
Родители жалуются на грязь, плесень, нехватку душевых и туалетов, некачественное питание и строгий распорядок. По их словам, подростки были вынуждены проводить в постели не менее 12 часов в сутки.
"Здесь не дают ничего делать. Очень хотелось есть. Пришли и начали кричать, что мы лежим, не двигаемся. Свободного времени нет вообще, всё как в тюрьме. У двери стоит ночной охранник, а двери должны быть открыты после 21:30. Ни слова сказать нельзя", - говорится в сообщении одного из детей родителям.
По состоянию на 21:00 30 июля Минсоцполитики не прокомментировало информацию, которую распространяют в соцсетях возмущенные родители.
Трагедия в Вишневом - что известно
Напомним, Главред писал, что 6 июля в Вишневом после ночной российской атаки объявили повышенную опасность из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов.
Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что были установлены первые причастные к трагедии в Вишневом, где после удара российских ракет по складам с оружием произошел взрыв и пожар. Все виновные должны быть привлечены к ответственности.
В частности, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с контрразведкой уже задержали руководителей одного из оборонных предприятий, которых подозревают в нарушении правил хранения боеприпасов на складе в Вишневом под Киевом.
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Об источнике: Минсоцполитики
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