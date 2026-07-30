57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

Роскошную актрису засняли на пляже в бикини и она выглядела всегда прекрасно.

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Дженнифер Энистон может похвастаться роскошной фигурой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jenniferaniston

Кратко:

Как выглядела Энистон

Во что она была одета

Голливудская актриса Дженнифер Энистон провела отпуск на испанской Майорке вместе со своим возлюбленным Джимом Кертисом.

Как пишет Page Six, папарацци запечатлели 57-летнюю звезду во время прогулки на роскошной яхте, где она продемонстрировала спортивную форму в черном бикини и розовых плавках.

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Дженнифер Энистон много тренируется / Фото Instagram/pvolve

На снимках Энистон не только загорает и отдыхает, но и выполняет планку прямо на палубе яхты, подтверждая свою любовь к регулярным тренировкам даже во время отпуска. Компанию паре составили близкие друзья, среди которых коллега актрисы по сериалу "Друзья" Кортни Кокс, актер Педро Паскаль, а также режиссер Джадд Апатоу.

Jennifer Aniston, paparazzileri fark edince teknede bikinili plank yaparak formunu sergiledi. pic.twitter.com/CBWrtLBx5x - 23 DERECE (@yirmiucderece) July 30, 2026

Роман Энистон и Джима Кертиса

Роман Дженнифер Энистон и специалиста по гипнотерапии Джима Кертиса продолжается уже больше года. Впервые слухи об их отношениях появились летом 2025 года после совместного отдыха на Майорке, а спустя несколько месяцев актриса официально подтвердила роман, показав избранника в своих соцсетях. Позже Энистон называла Кертиса "очень добрым" и "особенным" человеком, а сам он рассказывал, что их отношения развивались постепенно после знакомства через общих друзей.

Фотографии с испанского побережья быстро разлетелись по зарубежным СМИ и соцсетям. Поклонники обратили внимание не только на романтическую атмосферу отдыха пары, но и на отличную физическую форму актрисы, которая, несмотря на возраст, продолжает впечатлять подтянутой фигурой.

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О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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