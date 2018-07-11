Дата рождения: 15 октября 1976 года, Москва, СССР.

Детство и образование

Николай Басков родился в семье Виктора Владимировича – военного и Елены Николаевны Басковых – преподавателя математики. Семья проживала в городе Балашиха Московской области — там, где служил отец.

Когда Николаю было два года, вся семья переехала в ГДР - там отец артиста служил пять лет.

После Германии с родителями вернулся в Балашиху, учился в школе № 3. С 3-го по 7-й классы учился в школе № 186 в городе Новосибирске. После переезда из Новосибирска в Москву учился в школе № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии.

В 1989 году окончил Детскую музыкальную школу по классу фортепиано.

В 1993 году поступил в ГИТИС на специальность "актер музыкального театра". С 1994 года брал частные уроки вокала у заслуженной артистки России Лилианы Сергеевны Шеховой.

Проучившись год в ГИТИСе, поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу камерного и оперного пения (класс проф. В. Левко и В. Щербакова).

В 2001 году оканчивает Российскую академию музыки имени Гнесиных и поступает в аспирантуру Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу проф. П. Скусниченко.

В 2003 году оканчивает аспирантуру консерватории, защитив кандидатскую диссертацию на тему "Специфика переходных нот для голосов. Пособие для композиторов".

В 2010 году певец приобрел еще одну специальность, окончив магистратуру факультета государственного управления МГУ.



Творческая деятельность

Петь Басков начал еще в 5 лет – тогда родители и поняли, что мальчика стоит отдать в музыкальную школу.

С 1989 по 1992 годы выступал на сцене Детского музыкального театра юного актера – с коллективом он объездил полмира: США, Израиль, Швейцария, Франция.

Кроме того, в возрасте 12 лет Басков исполнял партию третьего мальчика на сцене Парижской национальной оперы в опере "Волшебная флейта".



Не отрываясь от учебы, Басков стал выступать в хоре Коми АССР в качестве солиста, а в 1998 году перешел в Новосибирский театр оперы и балета. В том же году он получил первую премию Всероссийского конкурса молодых оперных певцов.

В 1999 году артист стал стажером в Большом театре. Там он исполнил партию Ленского в опере "Евгений Онегин", таким образом, став самым молодым Ленским в истории мировой оперы. В том же году он был удостоен премии испанского конкурса Grande Voce.

В 2000 году параллельно с оперной, Басков начинает эстрадную карьеру. Он выпустил альбом "Посвящение", и снял клип на песню "Памяти Карузо".

В 2001 году артист записал еще два диска: "Шедевры уходящего века", состоящий из оперных арий и известных песен ХХ века в различных стилях, и "Мне 25", куда и вошла знаменитая "Шарманка".

Решил помочь артисту, и представить новый типаж на эстраде решил известный композитор Александр Морозов.



В 2005 году вышли "Никогда не говори прощай" и "Отпусти меня" (совместно с Таисией Повалий), в 2005 году – сборник наиболее популярных композиций за прошлые годы "Лучшие песни", а в 2007 году – "Тебе одной". Кроме того, Басков много гастролировал по городам России и ближнего зарубежья, был частым гостем в Израиле и США.

В 2000 году Басков на Ледовой сцене Санкт-Петербурга спел дуэтом с легендарной оперной певицей Монтсеррат Кабалье.

В 2004 году артист решил уйти из Большого театра, и заключил в 2005 году контракт с театром оперы и балета имени Эрика Сапаева в Йошкар-Оле, который действовал до 2012 года.

В 2009 году артист устроил один из самых больших гастрольных туров по России.

В этом же году Баскову присвоили звание народного артиста РФ.

Также в 2009 году Басков впервые выступил дуэтом с Таисией Повалий, затем они исполнили песни "Снегом белым", "Отпусти меня" и "Ты далеко".

В 2011 году он записал альбом "Romantic Journey", а в 2016 году – альбом "Игра". Грандиозная шоу-программа "Игра" была представлена публике на трех концертах (7-9 октября 2016 года) в канун 40-летия певца.



В 2016 году Басков объявил об открытии собственного музыкального продюсерского центра.

В ходе президентских выборов 2018 года вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Также в 2018 году артист снялся в клипе Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", в котором предстал в роли бомжа.

В июле 2018 года артист представил новую песню и клип "Два венца на карете".

Кино и телевидение

Талант Баскова не ограничился оперным и эстрадным пением – артистичного исполнителя приглашали исполнять роли в кино. Так, он снимался в нескольких сказочных фильмах-мюзиклах: "Золушка" (2002), "Снежная королева" (2003), "Королевство кривых зеркал" (2007), "Золотая рыбка" (2008), "Золотой ключик" (2009), "Морозко" (2010), "Новые приключения Аладдина" (2011), "Красная шапочка" (2012), "Три богатыря" (2013).

Кроме того, артист появлялся на экране с камео: в сериале "Моя прекрасная няня" с Анастасией Заворотнюк (2004), в новогоднем шоу "Ночь в стиле Disco" (2004), а также в сериалах "Воронины" (2015) и "Бородач. Понять и простить" (2015).

Главную роль Басков исполнил в комедийном мини-сериале "Поворот наоборот" (2014). В апреле 2016 года в российский прокат вышла романтическая комедия "Все исправить" с участием певца.

В роли телеведущего Басков дебютировал в 2003 году – он стал первым ведущим реалити-шоу "Дом-1" на ТНТ и вел его с июля по сентябрь.



В 2005 году артист стал постоянным ведущим телепередачи "Субботний вечер" на канале "Россия-1".

В 2012 году он вел телепередачу "Брачное агентство Николая Баскова" на этом же канале, а также передачу "Домашнее видео звезд" на телеканале MTV. А самой теплой его работой на телевидении стало благотворительное шоу "Большая маленькая звезда" на телеканале СТС, которое он вел с сентября по декабрь 2015 года.



Личная жизнь

Первой любовью артиста стала известная в будущем актриса Наталья Громушкина. Затем Басков увлекся в студенческие годы подругой по "Гнесинке" Марией Максаковой.



Первой женой артиста стала дочь продюсера Баскова Бориса Шпигеля Светлана Шпигель.

Пара поженилась 27 января 2001, а уже в мае 2008 года супруги развелись. В браке у них 24 апреля 2006 года родился сын Бронислав – Светлана пожелала дать ему свою фамилию.

В 2009 году артист закрутил роман с бывшей обладательницей титула "Мисс Вселенная" Оксаной Федоровой, отношения продлились до 2011 года.

В 2011 году Басков стал встречаться с балериной Анастасией Волочковой, но спустя 2 года в 2013 они расстались.

С 2014 по 2017 он встречался с моделью и певицей Софи Кальчевой.

В настоящее время его невестой является российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель Виктория Лопырева.

В июле 2017 года было сообщено о свадьбе Николая и Виктории, которая должна была состояться в городе Грозном 5 октября 2017 года. Позднее, озвученную дату свадьбы отменили.

Интересные факты

Занимался скоростным плаванием в моноласте, по которому получил второй юношеский разряд.

У Баскова множество наград: он имеет статус Народного артиста России и Чеченской республики. Он удостоился наивысшей награды Беларуси – Ордена Скорины и премии Фонда Мира. Имеет статус "Мастер искусств" и "Золотой Голос страны". Получил награду "Овация", а также орден "За заслуги перед отечеством" второй степени.